10 آلاف بطاقة "نول" من مطارات دبي احتفالاً بذكرى المترو
فاجأت مطارات دبي المسافرين القادمين إليها بختم خاص على جوازات سفرهم، احتفالاً بالذكرى الخامسة عشرة لمترو دبي. كما تم توزيع 10 آلاف بطاقة نول بهذه المناسبة
واحتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بهذا الإنجاز في مطار دبي الدولي. تسلط هذه المبادرة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه شبكة المترو في منظومة النقل في دبي، من خلال تعزيز تجربة المسافر، ودعم التنقل الحضاري المستدام، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للنقل في الإمارة
ويساهم توزيع بطاقات نول في مبنى المسافرين 1 و3 في تسهيل التنقل بسهولة وسرعة بين المطار ومختلف الوجهات داخل دبي. كما يدعم ذلك الجهود الأوسع نطاقاً لتوفير تجربة سفر سلسة وشاملة للمسافرين، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تقديم حلول نقل حديثة ومستدامة.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه المبادرة تحتفي بالتقدم والتطور المستمرين في قطاع النقل والمواصلات، بقيادة هيئة الطرق والمواصلات.
وأكد أن مترو دبي أصبح جزءاً لا يتجزأ من هوية المدينة، حيث يوفر وسيلة نقل حديثة تتماشى مع تطلعات دبي المستقبلية، وتعزز تجربة المقيمين والزائرين على حد سواء. وتؤكد هذه المبادرة رؤية دبي في أن تكون مدينة ذكية ومستدامة.
تُسهل محطات المترو داخل مباني المطار التنقل للمسافرين بشكل مريح وفعال، مما يجعل الوصول إلى الوجهات المختلفة في دبي أسهل وأكثر سلاسة.
ويعتبر مترو دبي أحد أهم الإنجازات في تسهيل التنقل للمقيمين والزائرين على حد سواء.
وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، حقق مترو دبي نجاحاً كبيراً من خلال تقديم خدمات نقل متميزة وفعالة، حيث يخدم مئات الآلاف من الركاب يومياً ويربطهم بمختلف مناطق الإمارة. كما يلعب المترو دوراً حاسماً في دعم أهداف دبي الطموحة نحو مستقبل مستدام.