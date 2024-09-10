10 آلاف بطاقة "نول" من مطارات دبي احتفالاً بذكرى المترو

واحتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بهذا الإنجاز في مطار دبي الدولي. تسلط هذه المبادرة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه شبكة المترو في منظومة النقل في دبي، من خلال تعزيز تجربة المسافر، ودعم التنقل الحضاري المستدام، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للنقل في الإمارة