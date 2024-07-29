10آلاف درهم سنوياً غرامات مخالفي"سالك"

ولا يمكن لسائقي السيارات الاعتراض على مخالفة التعرفة المرورية عبر بوابة سالك إلا إذا تم تسجيلها في ملفهم المروري خلال آخر 13 شهراً من تاريخ إصدار المخالفة، وبموجب الشروط الجديدة، لن يتم إعادة أي رصيد إلى حساب سالك أو جزء من الرصيد إلى المستخدم أو تحويله إلى حساب سالك آخر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه سالك بتوسيع خدماتها في دبي. اعتباراً من 1 يوليو، حيث تم تركيب بوابات سالك في "دبي مول" بموجب اتفاقية مدتها 5 سنوات. وتبدأ الأسعار من 20 درهماً للساعة إلى 1000 درهم لوقوف السيارات على مدار 24 ساعة في المركز التجاري.

وتتولى سالك مسؤولية تصميم وتمويل وتطوير وتركيب وإدارة نظام تحصيل الدفعات من مواقف السيارات، في حين يوفر دبي مول البنية التحتية المحلية المطلوبة والمساحات المكتبية وصيانة مواقف السيارات. يتمتع سالك بمعدل انتشار مرتفع، حيث تم تسجيل أكثر من 4.1 مليون مركبة نشطة.

وطلبت الشركة من عملائها الإبلاغ عن العلامات المعيبة خلال 90 يوماً من تحديد المشكلة، حيث سيتم استبدال البطاقة بدون أي رسوم إضافية عند التحقق من العيب، وفي حالة فقدان أو سرقة لوحة أو مركبة، يجب على عميل سالك إبلاغ الشركة فوراً عبر قنوات الاتصال المعتمدة لإلغاء تفعيل بطاقة سالك المرتبطة بالمركبة أو اللوحة.

"إلى أن يتلقى مشغل سالك إشعاراً من المستخدم بشأن فقدان أو سرقة لوحة أو مركبة المستخدم، يحق لمشغل سالك الاستمرار في خصم أي رسوم مرور أو دفعات من حساب سالك الخاص بالمستخدم، بما في ذلك أي غرامات أو وقالت الشركة المدرجة في دبي: “العقوبات المتكبدة من خلال استخدام لوحة المستخدم أو السيارة”.

وأوضح مشغل التعرفة أن حساب سالك سيصبح غير نشط إذا لم يتم إضافة رسوم مرور أو دفعات أو إعادة شحن الرصيد إليه لمدة 5 سنوات. عندما يصبح الحساب غير نشط، سيتم مصادرة أي رصيد متبقي.

تم نشر التحديثات الجديدة منذ حوالي شهر.