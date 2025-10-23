1 نوفمبر.. الشارقة تُعيد تنظيم الطرق: حارات إجبارية للدراجات والمركبات الثقيلة لسلامة مرورية أفضل

اعتباراً من 1 نوفمبر، ستبدأ شرطة الشارقة في تنظيم استخدام حارات السير للدراجات النارية والمركبات الثقيلة والحافلات، في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وفقاً لما أعلنته القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم الخميس.1
بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، أكدت شرطة الشارقة أنه سيتم تخصيص حارات معينة للدراجات النارية (بما في ذلك دراجات التوصيل)، والمركبات الثقيلة، والحافلات على الطرق الرئيسية والفرعية في جميع أنحاء الإمارة.
أوضحت الهيئة أن الحارة اليمنى القصوى مخصصة للمركبات الثقيلة والحافلات. أما بالنسبة لراكبي الدراجات النارية، فممنوع عليهم استخدام الحارات السريعة (اليسرى القصوى).
الطرق ذات الأربع حارات: يُسمح لراكبي الدراجات النارية بالسير في الحارتين اليمنى.
الطرق ذات الثلاث حارات: يمكنهم استخدام الحارة الوسطى أو اليمنى.
الطرق ذات الحارتين: يجب عليهم استخدام الحارة اليمنى فقط، وفقاً للوائح المرور.
ستعمل عمليات المراقبة على مدار الساعة باستخدام الرادارات، كما ستقوم الشارقة بنشر أنظمة كاميرات ذكية في شوارع مختلفة لمراقبة حركة المرور وضمان الالتزام بالمسارات المحددة والتعليمات المرورية.
وبموجب القانون الاتحادي:
تنص المادة 8 على فرض غرامة قدرها 1500 درهم وخصم 12 نقطة مرورية إذا لم تلتزم المركبة الثقيلة بالمسار الإلزامي.
تنص المادة 70 على غرامة قدرها 500 درهم إذا لم يلتزم السائقون بالإشارات والتعليمات المرورية.
حثت القيادة العامة لشرطة الشارقة جميع مستخدمي الطريق على الالتزام بلوائح المرور والبقاء في الحارات المخصصة لهم، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس التزام الشرطة بتعزيز السلامة المرورية وضمان حركة طرق سلسة وتحسين جودة الحياة في الإمارة بشكل عام.
تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة في إمارات أخرى:
دبي: منعت هيئة الطرق والمواصلات دراجات التوصيل من استخدام حارات السرعة العالية اعتباراً من 1 نوفمبر. ويُحظر على سائقي دراجات التوصيل استخدام الحارتين اليسريين على الطرق الأوسع (خمس حارات أو أكثر)، والحارة اليسرى القصوى على الطرق ذات الثلاث أو الأربع حارات. أما في الطرق ذات الحارتين أو أقل، فيمكنهم استخدام أي حارة بحرية.
أبوظبي: يُسمح لراكبي دراجات التوصيل باستخدام الحارة اليمنى فقط على الطرق التي تتجاوز سرعة $100 \text{ كم/ساعة}$، بينما تُحظر عليهم الحارتان اليسريان.
عجمان: يجب أن تلتزم دراجات التوصيل بالحارتين اليمينيتين على الطرق ذات الثلاث أو الأربع حارات، وتجنب الحارة اليسرى القصوى.
بالإضافة إلى تنظيم دراجات التوصيل، تم تشديد القيود على المركبات الثقيلة أيضاً.2 فمنذ بداية عام 2024، تم حظر المركبات التي يزيد وزنها عن 65 طناً من السير على طرق الإمارات.
علاوة على ذلك، تم تطبيق قواعد جديدة في أبوظبي اعتباراً من 27 يناير 2025 لتحسين انسيابية المرور والسلامة على الطرق، حيث يُحظر على المركبات الثقيلة، بما في ذلك شاحنات البضائع والناقلات ومعدات البناء، استخدام الطرق خلال ساعات الذروة المرورية. ويتم تطبيق هذه القيود من الإثنين إلى الخميس من $6:30 \text{ صباحاً}$ حتى $9:00 \text{ صباحاً}$، ومن $3:00 \text{ عصراً}$ حتى $7:00 \text{ مساءً}$. وفي أيام الجمعة، يُفرض الحظر في ساعات الصباح، بالإضافة إلى الفترة من $11:00 \text{ صباحاً}$ حتى $1:00 \text{ ظهراً}$.