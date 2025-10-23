1 نوفمبر.. الشارقة تُعيد تنظيم الطرق: حارات إجبارية للدراجات والمركبات الثقيلة لسلامة مرورية أفضل

اعتباراً من 1 نوفمبر، ستبدأ شرطة الشارقة في تنظيم استخدام حارات السير للدراجات النارية والمركبات الثقيلة والحافلات، في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وفقاً لما أعلنته القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم الخميس.1

بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، أكدت شرطة الشارقة أنه سيتم تخصيص حارات معينة للدراجات النارية (بما في ذلك دراجات التوصيل)، والمركبات الثقيلة، والحافلات على الطرق الرئيسية والفرعية في جميع أنحاء الإمارة.

قواعد استخدام الحارات الجديدة

أوضحت الهيئة أن الحارة اليمنى القصوى مخصصة للمركبات الثقيلة والحافلات. أما بالنسبة لراكبي الدراجات النارية، فممنوع عليهم استخدام الحارات السريعة (اليسرى القصوى).