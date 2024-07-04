يوم واحد لرخصة القيادة في رأس الخيمة

بعد أن أثبتت نجاحها في الشارقة والفجيرة، تنطلق مبادرة "اختبار اليوم الواحد" للحصول على رخصة القيادة في إمارة جديدة، فقد أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، مبادرة لتسهيل استخراج رخص القيادة لمنتسبي الخدمة الوطنية.

وقالت شرطة الإمارة يوم الأربعاء إن الإجراء السريع، المقرر أن يستمر من يوليو إلى ديسمبر 2024، يوفر عملية مبسطة حيث يمكن لمنتسبي الخدمة الوطنية إكمال اختبار فحص البصر والاختبار العملي الداخلي والخارجي في يوم واحد.

وأوضح العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، أن خدمة اختبار اليوم الواحد تم إطلاقها بهدف توفير الوقت والجهد على منتسبي الخدمة الوطنية، بدلاً من الحضور لعدة أيام للحصول على رخصة القيادة.

وبعد أن تم دمج الاختبارات النظرية والداخلية والخارجية (على الطريق)، يمكن الحصول على رخصة القيادة في يوم واحد فقط بعد اجتياز الاختبار النظري بنجاح واستكمال ساعات التدريب المطلوبة، واختبارات التقييم واختبارات الطريق السريع في يوم واحد.

ودعت وزارة الداخلية منتسبي الخدمة الوطنية إلى الاستفادة من المبادرة عبر استخدام تطبيق وزارة الداخلية الذي يوضح الخطوات والإرشادات اللازمة.

وكانت مبادرة مماثلة قد أطلقت في الفجيرة في شهر يونيو الماضي، وأوضحت السلطات في إعلانها أنه يجب أن يكون منتسبو الخدمة من خريجي الثانوية العامة ليتمكنوا من الاستفادة من هذه المبادرة.

وفي العام الماضي، كانت الشارقة قد أعلنت أيضاً عن اختبار القيادة ليوم واحد، وكشفت شرطة الشارقة لاحقاً أنه خلال أسبوعين استفاد 194 متدرباً ومتدربة من مبادرة اختبار اليوم الواحد في جميع أنحاء الإمارة.