يوم بلا حوادث: سائقو الإمارات يسجلون لتحدي القيادة الآمنة ومحو 4 نقاط سوداء

يسارع سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة إلى التسجيل في مبادرة "يوم بلا حوادث" التي أطلقتها وزارة الداخلية، والتي تتيح لهم فرصة إزالة أربع نقاط سوداء من سجلاتهم المرورية من خلال الالتزام بالقيادة الآمنة في 25 أغسطس/آب 2025.

وتتزامن هذه المبادرة مع أول أيام العام الدراسي الجديد، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بسلامة المرور والحد من المخالفات المرورية، خاصة في المناطق المدرسية حيث تشكل سلامة الأطفال أولوية.

بالنسبة لأحمد سليم، البالغ من العمر 29 عامًا، تأتي الحملة في وقت حاسم. قال: "لديّ بالفعل 12 نقطة سوداء، معظمها بسبب مخالفات السرعة. خصم أربع نقاط أمرٌ مُريح. هذا التعهد يُذكرني جيدًا بأن أكون أكثر انضباطًا وتركيزًا على الطريق. أخطط لاعتبار ذلك اليوم تحديًا للحفاظ على هدوئي والالتزام بجميع القواعد بدقة."

رحّب سائقو السيارات في جميع أنحاء الإمارات بهذه المبادرة. "كل من عرفني، وخاصةً أقرب صديق لي، اتصل بي للتسجيل في هذا التعهد. قال لي: "أتمنى أن تتعلم من هذه التجربة"."

تُعدّ هذه الحملة جزءًا من سلسلة مبادرات السلامة المرورية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الماضية. ركّزت هذه البرامج على تشجيع سلوكيات القيادة المسؤولة ومكافأة الملتزمين بقوانين المرور، مما يُسهم في ترسيخ ثقافة السلامة المرورية.

خالد منصور، السائق المخضرم، البالغ من العمر 41 عامًا، أمضى قرابة عقدين من الزمن في قيادة السيارات على طرق الإمارات العربية المتحدة. بصفته مغتربًا أردنيًا يتنقل باستمرار بين أبوظبي والعين للعمل، يرى في هذه المبادرة تمرينًا ذهنيًا إيجابيًا. قال: "إنه لتحدٍّ رائع أن أكون واعيًا بقيادتي طوال اليوم. سأراقب سرعتي، وأتجنب أي تشتيتات مثل استخدام هاتفي، وأفسح الطريق دائمًا للآخرين. أشعر وكأنني أضغط على زر إعادة ضبط لعاداتي في القيادة".



تهدف المبادرة إلى مكافأة الملتزمين بتعهداتهم والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لا سيما ربط حزام الأمان، وعدم تجاوز السرعة المحددة، والحفاظ على مسافة الأمان. كما يجب على سائقي المركبات مراعاة أولوية المشاة وسلامتهم، وتجنب المشتتات مثل استخدام الهاتف، وإفساح الطريق لسيارات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

فاطمة علي، البالغة من العمر 29 عامًا والمقيمة في الشارقة، تأمل أن تساعدها الحملة على تخفيض نقاطها المرورية الست الحالية. قالت: "أشعر بالحماس للقيادة بحذر أكبر، خاصة مع اقتراب موعد فتح المدارس". وأقرت فاطمة بأن القيادة قد تكون مُشتتة للانتباه أحيانًا، وخاصةً في ظل زحمة المرور. فعندما تضطر للانتظار لفترات طويلة، تميل إلى القيادة دون مراعاة قواعد السلامة المرورية.

التعهد متاح إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لوزارة الداخلية. سيتم خصم نقاط السائقين الذين يُكملون اليوم بنجاح دون ارتكاب أي مخالفات إلكترونيًا في 15 سبتمبر 2025، دون الحاجة إلى زيارة أيٍّ من مراكز الخدمة.

قال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي: "هدفنا هو تهيئة بيئة أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطرق من خلال تشجيع الالتزام بقواعد المرور. تُسهم هذه الحملات في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات من خلال تعزيز القيادة المسؤولة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، يقدم تعهد "اليوم الخالي من الحوادث" للسائقين حافزًا عمليًا وتذكيرًا في الوقت المناسب لإعطاء الأولوية للسلامة على الطرق.