"يانغو"يصل أبوظبي: حجز سيارات الأجرة أسهل وأسرع

وقال عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل): "إن تقديم الخدمة عبر التطبيقات الدولية يعزز الكفاءة العامة لعمليات سيارات الأجرة، ويسهم في تسهيل عملية تحديد مواقع المركبات وحجز الرحلات إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع. تربط هذه المبادرة سيارات الأجرة العامة والخاصة، بالإضافة إلى المركبات الخاصة المرخصة، بالركاب في الإمارة من خلال منصات تواصل إلكترونية وآمنة ومعتمدة وتطبيقات ذكية. كما تدعم أهداف الإمارة في تقليل بصمتها الكربونية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية لسيارات الأجرة وأنظمة النقل بشكل عام."