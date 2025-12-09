وداعاً للازدحام 45 ساعة: قطار فائق السرعة و"تاكسي جوي" يختصر تنقلات الإمارات

يقضي سائقو السيارات في الإمارات وقتاً أطول في حركة المرور مما كان عليه الحال في السابق، حيث تصل فترات التأخير إلى 45 ساعة في عام 2025. تعود هذه الزيادة من 35 ساعة في عام 2024 إلى ازدياد أعداد السكان والسيارات على الطريق، مما دفع مدناً مثل دبي وأبوظبي إلى استثمار مليارات الدراهم للحد من الازدحام.

تعمل الحكومة الاتحادية على تحسين النقل، وتقوم دبي أيضاً بإجراء تغييرات كبيرة. ويشمل ذلك أنظمة مرور أكثر ذكاءً وطرقاً جديدة للتنقل، تهدف جميعها إلى تقليل الازدحام وبناء مدينة أكثر استدامة وتواصلاً.

تدفع الإمارات هدفها لتصبح دولة ذكية جاهزة للمستقبل من خلال وضع معايير جديدة عبر مشاريع بنيتها التحتية. من سيارات الأجرة الجوية إلى شبكات الطرق السريعة الجديدة، إليك كيف تعزز الإمارات مشاريع النقل وتعيد تشكيل حركة الناس عبر المدن.

الإمارات تخطط لطريق وطني رابع

أعلنت الإمارات عن خطط لـ طريق وطني رابع. يهدف الطريق الذي يبلغ طوله 120 كيلومتراً و 12 مساراً إلى التعامل مع ما يصل إلى 360,000 رحلة يومياً، كجزء من برنامج وطني لتطوير النقل بقيمة 170 مليار درهم يهدف إلى تخفيف الازدحام عبر الإمارات.

سيصبح الطريق المقترح رابع طريق سريع يربط الإمارات، لينضم إلى ثلاثة مسارات اتحادية رئيسية قائمة – E11 (الاتحاد)، E311 (الشيخ محمد بن زايد)، و E611 (شارع الإمارات) – والتي تخدم معاً أكثر من 850,000 مركبة تتنقل بين دبي والإمارات الشمالية.

مشروع التاكسي الجوي

مشروع التاكسي الجوي الكهربائي في دبي يعمل بكامل طاقته، ومن المتوقع أن تبدأ خدمات الركاب في عام 2026.3 وقد تم الانتهاء من أول رحلة مأهولة لطائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) بين مرغم ومطار آل مكتوم الدولي في نوفمبر 2025. الطائرة، التي تحمل أربعة ركاب بالإضافة إلى طيار، لديها مدى يصل إلى 160 كم وسرعة قصوى تبلغ 320 كم/ساعة.

إنشاء محطات الإقلاع والهبوط العمودي (Vertiports) جارٍ، بما في ذلك منشأة قرب مطار دبي الدولي اكتمل منها 60%. ومن المقرر أيضاً إنشاء محطات في زعبيل دبي مول، وأتلانتس ذا رويال في نخلة جميرا، ومرسى دبي. ستشكل هذه المحطات الأربع معاً شبكة مسارات التاكسي الجوي الأولية في دبي لعام 2026.

من المقرر أيضاً أن تطلق أبوظبي أول خدمة تاكسي جوي كهربائي في عام 2026 بعد أن أبرمت شركة "جوبي أفييشن" (Joby Aviation) صفقات مع السلطات لبناء نظام eVTOL. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تقليص أوقات السفر بشكل كبير، بما في ذلك تقليل الرحلة بين أبوظبي ودبي من حوالي ساعتين بالسيارة إلى حوالي 30 دقيقة جواً. ستقوم مطارات أبوظبي ببناء أكثر من 10 محطات eVTOL لتعزيز الاتصال داخل العاصمة والإمارات الأخرى.

ستنضم رأس الخيمة أيضاً إلى دفعة التنقل الجوي، حيث من المتوقع إطلاق سيارات الأجرة الطائرة في عام 2027. وسيتم تقليل وقت السفر بين دبي ورأس الخيمة من أكثر من ساعة إلى أقل من 15 دقيقة.

