وداعاً للازدحام 45 ساعة: قطار فائق السرعة و"تاكسي جوي" يختصر تنقلات الإمارات

يقضي سائقو السيارات في الإمارات وقتاً أطول في حركة المرور مما كان عليه الحال في السابق، حيث تصل فترات التأخير إلى 45 ساعة في عام 2025. تعود هذه الزيادة من 35 ساعة في عام 2024 إلى ازدياد أعداد السكان والسيارات على الطريق، مما دفع مدناً مثل دبي وأبوظبي إلى استثمار مليارات الدراهم للحد من الازدحام.
تعمل الحكومة الاتحادية على تحسين النقل، وتقوم دبي أيضاً بإجراء تغييرات كبيرة. ويشمل ذلك أنظمة مرور أكثر ذكاءً وطرقاً جديدة للتنقل، تهدف جميعها إلى تقليل الازدحام وبناء مدينة أكثر استدامة وتواصلاً.
تدفع الإمارات هدفها لتصبح دولة ذكية جاهزة للمستقبل من خلال وضع معايير جديدة عبر مشاريع بنيتها التحتية. من سيارات الأجرة الجوية إلى شبكات الطرق السريعة الجديدة، إليك كيف تعزز الإمارات مشاريع النقل وتعيد تشكيل حركة الناس عبر المدن.
أعلنت الإمارات عن خطط لـ طريق وطني رابع. يهدف الطريق الذي يبلغ طوله 120 كيلومتراً و 12 مساراً إلى التعامل مع ما يصل إلى 360,000 رحلة يومياً، كجزء من برنامج وطني لتطوير النقل بقيمة 170 مليار درهم يهدف إلى تخفيف الازدحام عبر الإمارات.
سيصبح الطريق المقترح رابع طريق سريع يربط الإمارات، لينضم إلى ثلاثة مسارات اتحادية رئيسية قائمة – E11 (الاتحاد)، E311 (الشيخ محمد بن زايد)، و E611 (شارع الإمارات) – والتي تخدم معاً أكثر من 850,000 مركبة تتنقل بين دبي والإمارات الشمالية.
مشروع التاكسي الجوي الكهربائي في دبي يعمل بكامل طاقته، ومن المتوقع أن تبدأ خدمات الركاب في عام 2026.3 وقد تم الانتهاء من أول رحلة مأهولة لطائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) بين مرغم ومطار آل مكتوم الدولي في نوفمبر 2025. الطائرة، التي تحمل أربعة ركاب بالإضافة إلى طيار، لديها مدى يصل إلى 160 كم وسرعة قصوى تبلغ 320 كم/ساعة.
إنشاء محطات الإقلاع والهبوط العمودي (Vertiports) جارٍ، بما في ذلك منشأة قرب مطار دبي الدولي اكتمل منها 60%. ومن المقرر أيضاً إنشاء محطات في زعبيل دبي مول، وأتلانتس ذا رويال في نخلة جميرا، ومرسى دبي. ستشكل هذه المحطات الأربع معاً شبكة مسارات التاكسي الجوي الأولية في دبي لعام 2026.
من المقرر أيضاً أن تطلق أبوظبي أول خدمة تاكسي جوي كهربائي في عام 2026 بعد أن أبرمت شركة "جوبي أفييشن" (Joby Aviation) صفقات مع السلطات لبناء نظام eVTOL. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تقليص أوقات السفر بشكل كبير، بما في ذلك تقليل الرحلة بين أبوظبي ودبي من حوالي ساعتين بالسيارة إلى حوالي 30 دقيقة جواً. ستقوم مطارات أبوظبي ببناء أكثر من 10 محطات eVTOL لتعزيز الاتصال داخل العاصمة والإمارات الأخرى.
ستنضم رأس الخيمة أيضاً إلى دفعة التنقل الجوي، حيث من المتوقع إطلاق سيارات الأجرة الطائرة في عام 2027. وسيتم تقليل وقت السفر بين دبي ورأس الخيمة من أكثر من ساعة إلى أقل من 15 دقيقة.
يتوسع مترو دبي من خلال مشروع الخط الأزرق، مضيفاً 30 كم إلى الشبكة بحلول عام 2029. بإضافة 14 محطة، ستتوسع الشبكة من 64 إلى 78 محطة ويزداد أسطول القطارات من 140 إلى 168 وحدة. سيحسن المشروع الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية والترفيهية، مما يخفف من الازدحام المروري ويشجع المزيد من السكان على اختيار النقل العام.
سيربط الخط الأزرق في مترو دبي بين الخطين الأخضر والأحمر، ويمتد في اتجاهين: مسار بطول 21 كم من تقاطع خور دبي مروراً بمدينة مهرجان دبي، وميناء خور دبي، ورأس الخور، والمدينة العالمية، وواحة دبي للسيليكون، إلى مدينة دبي الأكاديمية بـ 10 محطات؛ ومسار بطول 9 كم من تقاطع سنتر بوينت في الراشدية مروراً بالمردف والورقاء إلى المدينة العالمية (1) بـ 4 محطات.
من المقرر إطلاق قطار الاتحاد، أول شبكة قطارات ركاب في الإمارات، في عام 2026، ليربط المدن الرئيسية والمحاور الاقتصادية عبر الإمارات السبع جميعها. ستقوم الشبكة بتقليص أوقات السفر؛ فبدلاً من ساعات، سيستغرق وصول السكان إلى دبي من أبوظبي 57 دقيقة فقط. ستحمل كل قطار ما يصل إلى 400 راكب، بسرعة تصل إلى 200 كم/ساعة.
الشبكة التي يبلغ طولها 900 كيلومتر، والتي ستمتد من الغويفات في أبوظبي إلى الفجيرة، ستبعد مئات السيارات عن الطرق. من خلال ربط المناطق الحضرية والصناعية الرئيسية، والتكامل مع خطوط المترو والحافلات المحلية، وتقديم خدمات يومية، سيغير قطار الركاب السفر بين الإمارات، ويخفف الازدحام المروري، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويوفر بديلاً أسرع وأكثر راحة للسفر بالسيارة في جميع أنحاء البلاد.
سيضم خط كهربائي فائق السرعة جديد يربط أبوظبي بدبي ست محطات في جزيرة الريم، وياس، وجزيرة السعديات، ومطار زايد، وبالقرب من مطار آل مكتوم في دبي، والجداف بالقرب من خور دبي. سيسمح المشروع باتصال سلس بين الإمارتين، مما يقلل بشكل كبير من أوقات السفر.
سينقل القطار فائق السرعة الركاب بين أبوظبي ودبي في 30 دقيقة فقط، بسرعة تصل إلى 350 كم/ساعة. وسيمر المسار عبر وجهات استراتيجية ومعالم سياحية رئيسية، مما يضمن سفراً سلساً للركاب والزوار.
تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي 72 مشروعاً رئيسياً بحلول عام 2027، بما في ذلك 226 كم من الطرق الجديدة، و 115 جسراً ونفقاً، و 11 ممراً رئيسياً. تم تصميم هذه الترقيات لتبسيط انسياب حركة المرور، وتقليل أوقات السفر، ودمج التكنولوجيا الجديدة لإدارة حركة المرور بشكل أذكى وأكثر استجابة.
إلى جانب الطريق السريع الرابع المقترح، تخطط الحكومة الاتحادية أيضاً لتوسعات كبيرة للطرق الحالية. سيتم توسيع شارع الاتحاد بستة مسارات جديدة (ليصبح المجموع 12)، وسيتم توسيع شارع الإمارات إلى 10 مسارات، مما يزيد السعة بنسبة 65%، بينما سيتم توسيع شارع الشيخ محمد بن زايد أيضاً إلى 10 مسارات لتحسين التدفق بنسبة 45% تقريباً. وقد بدأ العمل بالفعل في تطوير شارع الإمارات، بتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم ومن المقرر الانتهاء منه في غضون عامين.
أطلقت أبوظبي أول مركبات ذكية معيارية في العالم في الإمارة في نوفمبر 2025. يمكن لهذه المركبات القابلة لإعادة التكوين التكيف مع الطلب التشغيلي والاتصال أو الانفصال حسب الحاجة، مما يحسن انسياب حركة المرور، ويقلل الازدحام، ويقلل من انبعاثات الكربون بكفاءة استثنائية.
أصبحت أبوظبي الآن أول مدينة في الشرق الأوسط تطلق خدمات "الروبوتاكسي" (سيارات الأجرة الروبوتية) بدون سائق. مُنحت شركة "ويرايد" (WeRide) تصاريح تشغيل لأول خدمة روبوتاكسي مستقلة بالكامل للعمل تجارياً. تسمح هذه التصاريح للمركبات المستقلة بنقل الركاب دون سائق أمان.
بدأت أولى رحلات الروبوتاكسي في جزيرة ياس، ويجري الاختبار والتوسع في مناطق رئيسية أخرى مثل الريم والمارية. وفي الوقت نفسه، تخطط المدينة لبناء مركز مخصص لاختبار المركبات المستقلة في أبوظبي لدعم اختبار والتحقق من واعتماد تقنيات المركبات المستقلة.
تهدف خطة دبي للمشي الرئيسية إلى تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للمشاة على مدار العام. تتكون الخطة الرئيسية من شبكة بطول 6,500 كم من الممرات الحديثة التي تغطي 160 منطقة في جميع أنحاء دبي. وتتضمن الخطة أيضاً بناء 3,300 كم من الممرات الجديدة وإعادة تأهيل 2,300 كم من الممرات القائمة بحلول عام 2040، بالإضافة إلى أكثر من 900 كم من الممرات المخطط لها بعد عام 2040.
تم تصميم مشروع "المسار المستقبلي"، الذي سيتم تنفيذه في منطقة متحف المستقبل، كمسار مرتفع ومكيف. سيربط 10 مواقع رئيسية، ويضم مستوى مكيفاً بمساحة 30,000 متر مربع سيسمح للمشاة باستخدامه على مدار العام. سيحتوي المسار أيضاً على 30,000 متر مربع من المساحات المفتوحة التي تتضمن هياكل مظللة ومناطق خضراء مصممة لخفض درجات الحرارة ومساعدة المشاة.
يمتد الجسر بطول 2 كم ويتراوح عرضه بين 6 و 15 متراً، ويربط المعالم الاقتصادية والتجارية الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي، ومتحف المستقبل، وأبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومحطات المترو القريبة.
سيتم دمج "المسار المستقبلي" في نظام النقل في دبي، بالقرب من محطات المترو والترام ومسارات الدراجات وشبكة النقل المستقبلية.