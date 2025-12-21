"وداعاً للازدحام".. دقيقتان فقط لعبور تقاطع المركز التجاري في دبي

تم افتتاح جسرين كجزء من مشروع تطوير دوار المركز التجاري، مما أدى إلى تقليص زمن الرحلة من 10 دقائق إلى دقيقتين فقط. ستخدم هذه الطرق حركة المرور القادمة من شارع الثاني من ديسمبر باتجاه شارع الشيخ راشد وشارع المجلس.
سيكون بمقدور الركاب الآن القيادة من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع المجلس، وشارع المستقبل، وشارع قصر زعبيل في غضون دقيقتين فقط. كما سيساهم ذلك بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري عند دوار المركز التجاري.
يوفر كل جسر مسارين في كلا الاتجاهين، ويبلغ طولهما الإجمالي 2000 متر، وبطاقة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 6000 مركبة في الساعة.
وقد افتتحت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) الجسرين قبل الموعد المقرر لهما في منتصف شهر يناير. وكان ذلك في أكتوبر من العام الماضي عندما أعلنت الهيئة عن بناء خمسة جسور بطول إجمالي قدره 5000 متر لتقليل الازدحام عند دوار المركز التجاري وتحسين انسيابية حركة المرور.
يُعد دوار المركز التجاري واحداً من أهم التقاطعات الرئيسية في دبي، حيث يربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس.
وفقاً لمعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، فإن أعمال بناء الجسور مستمرة قبل الموعد المحدد. وقال: "يسير العمل في المشروع بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المعتمد، وقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع قرابة 50%، وسيبدأ الافتتاح بنظام المراحل".
وأضاف: "بالإضافة إلى الجسرين اللذين تم افتتاحهما بالفعل أمام حركة المرور، سيشهد شهر مارس المقبل افتتاح الجسر الذي يربط شارع الشيخ زايد بشارع الشيخ خليفة بن زايد. كما من المقرر افتتاح جسرين إضافيين في أكتوبر 2026 لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ راشد وشارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر".
وعند اكتمال المشروع، سيؤدي ذلك إلى تقليل متوسط وقت التأخير عند التقاطع من 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، وتقليص زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد من ست دقائق إلى دقيقة واحدة فقط.
كجزء من مشروع المركز التجاري، سيمتد جسر من المستوى الثاني بمؤلف من مسارين من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه ديرة. وسيكون طول هذا الجسر 1000 متر، ومن المتوقع أن يستوعب قرابة 3000 مركبة في الساعة.
سيخدم هذا التطوير مناطق تجارية وسكنية ومتعددة الاستخدامات رئيسية، بما في ذلك مركز دبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بالإضافة إلى مناطق مثل زعبيل، والسطوة، والكرامة، والجافلية، والمنخول. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من نصف مليون ساكن وزائر من هذه التحسينات.
يُعد المشروع جزءاً من خطة رئيسية أوسع تشمل تطوير شارع المستقبل، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل إلى شارع المركز المالي، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2027.
وتتضمن الخطة بناء جسور وأنفاق بطول إجمالي يبلغ 1500 متر، بالإضافة إلى توسعة شارع المستقبل من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه. وستؤدي هذه الأعمال إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 9000 مركبة في الساعة إلى 12000 مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من ثماني دقائق إلى ثلاث دقائق و30 ثانية.
كما يغطي النطاق بناء ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1100 متر عند تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، بالإضافة إلى جسر بطول 400 متر بمسارين يخدم حركة المرور القادمة من مركز دبي التجاري العالمي باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل وشارع المستقبل.
تشمل النطاق أيضًا بناء ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1,100 متر عند تقاطع شارع المستقبل مع شارع مركز التجارة، بالإضافة إلى جسر بطول 400 متر بمسارين يخدم حركة المرور من مركز دبي التجاري العالمي باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل وشارع المستقبل.