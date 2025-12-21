"وداعاً للازدحام".. دقيقتان فقط لعبور تقاطع المركز التجاري في دبي

تم افتتاح جسرين كجزء من مشروع تطوير دوار المركز التجاري، مما أدى إلى تقليص زمن الرحلة من 10 دقائق إلى دقيقتين فقط. ستخدم هذه الطرق حركة المرور القادمة من شارع الثاني من ديسمبر باتجاه شارع الشيخ راشد وشارع المجلس.

سيكون بمقدور الركاب الآن القيادة من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع المجلس، وشارع المستقبل، وشارع قصر زعبيل في غضون دقيقتين فقط. كما سيساهم ذلك بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري عند دوار المركز التجاري.

يوفر كل جسر مسارين في كلا الاتجاهين، ويبلغ طولهما الإجمالي 2000 متر، وبطاقة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 6000 مركبة في الساعة.

وقد افتتحت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) الجسرين قبل الموعد المقرر لهما في منتصف شهر يناير. وكان ذلك في أكتوبر من العام الماضي عندما أعلنت الهيئة عن بناء خمسة جسور بطول إجمالي قدره 5000 متر لتقليل الازدحام عند دوار المركز التجاري وتحسين انسيابية حركة المرور.

يُعد دوار المركز التجاري واحداً من أهم التقاطعات الرئيسية في دبي، حيث يربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس.