"وداعاً للازدحام".. افتتاح المرحلة الأولى لتطوير شارع حصة بـ 4 مسارات

من المقرر أن تسير حركة المرور في دبي بسلاسة أكبر مع افتتاح هيئة الطرق والمواصلات (RTA) للمرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة — وهو تحديث رئيسي سيقلل الازدحام بشكل كبير بين شارع الخيل وشارع الشيخ زايد.
تم توسيع المقطع الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات ليصبح أربعة مسارات في كل اتجاه، مع بناء جسور جديدة عند التقاطعات مع شارع الأصايل، وشارع الخيل الأول، وشارع الشيخ زايد.
ستعمل التحسينات على تسهيل حركة المرور للمركبات التي تتنقل بين الطرق السريعة الرئيسية والمجتمعات المجاورة.
.
مع اكتمال 90 بالمائة من المشروع الآن، من المقرر أن تنتهي الأعمال المتبقية، بما في ذلك تحسينات الطرق، وتحديثات التقاطعات، ومسارات الدراجات الجديدة، في الربع الثاني من هذا العام.
شاهد مقطع فيديو حول كيف سيساعد المشروع في تخفيف الازدحام المروري، أدناه:
قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 690 مليون درهم يدعم جهود دبي المستمرة لتوسيع شبكة طرقها ومواكبة النمو الحضري والسكاني.
سيخدم المشروع مناطق رئيسية مثل الصفوح 2، والبرشاء، وجميرا فيليج سيركل، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد السكان 640 ألف نسمة بحلول عام 2030.
بمجرد اكتماله، سيضاعف سعة الطريق من 8,000 إلى 16,000 مركبة في الساعة.
بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري، يتضمن المشروع أيضًا مسارًا للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بطول 13.5 كيلومترًا يربط الصفوح بتلال دبي؛ ويرتبط المشروع مباشرة بمحطة مترو مدينة دبي للإنترنت.
يتميز المسار بوجود جسور مخصصة فوق شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، مصممة لتتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة وتعزيز التنقل الآمن والمستدام.
تعلن هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مشروع جديد لتقليل الازدحام المروري باتجاه المطار دبي: مشاريع الطرق الرئيسية لهيئة الطرق والمواصلات تقلل الازدحام المروري وتضيف مئات مواقف السيارات