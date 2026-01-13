"وداعاً للازدحام".. افتتاح المرحلة الأولى لتطوير شارع حصة بـ 4 مسارات

من المقرر أن تسير حركة المرور في دبي بسلاسة أكبر مع افتتاح هيئة الطرق والمواصلات (RTA) للمرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة — وهو تحديث رئيسي سيقلل الازدحام بشكل كبير بين شارع الخيل وشارع الشيخ زايد.

تم توسيع المقطع الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات ليصبح أربعة مسارات في كل اتجاه، مع بناء جسور جديدة عند التقاطعات مع شارع الأصايل، وشارع الخيل الأول، وشارع الشيخ زايد.

ستعمل التحسينات على تسهيل حركة المرور للمركبات التي تتنقل بين الطرق السريعة الرئيسية والمجتمعات المجاورة.

مع اكتمال 90 بالمائة من المشروع الآن، من المقرر أن تنتهي الأعمال المتبقية، بما في ذلك تحسينات الطرق، وتحديثات التقاطعات، ومسارات الدراجات الجديدة، في الربع الثاني من هذا العام.