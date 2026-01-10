وداعاً لعناء المسافات.. "قطار الاتحاد" يقرّب السلع ومدن الظفرة من قلب الدولة

بالنسبة لسكان منطقة "السلع"، الواقعة بالقرب من الحدود الإماراتية السعودية، يمثل الإعلان عن محطات "قطار الاتحاد" خطوة طال انتظارها نحو تعزيز الاتصال مع بقية أرجاء الدولة. فعلى مدار سنوات، واجه سكان هذه المنطقة مشقة التنقل لمسافات طويلة وغيرها من العقبات في حياتهم اليومية.

وقالت سلمى المنصوري، وهي من سكان المنطقة: "العيش في السلع يعني قيادة السيارة لمسافات طويلة كلما احتجنا للسفر إلى مدن أخرى. قطار الركاب سيجعل السفر أسهل، خاصة للعائلات وكبار السن الذين يفضلون عدم القيادة لمسافات طويلة".

وكانت شركة "اتحاد للقطارات" قد أعلنت يوم الخميس عن سبع محطات جديدة ستستكمل شبكة الركاب الوطنية في الدولة. ويأتي هذا الإنجاز الرئيسي في مشروع سكة حديد الركاب مع اقتراب موعد إطلاق خدمات الركاب في وقت لاحق من هذا العام.

ستعمل المحطات المعلن عنها حديثاً على توسيع الربط السككي عبر منطقة الظفرة في أبوظبي والشارقة، وربط المجتمعات النائية والمناطق شبه الحضرية بالمراكز السكانية الرئيسية. ستأخذ الشبكة الركاب عبر المناطق الداخلية للدولة، مما يمنحهم إطلالات تتنوع بين الكثبان الرملية الذهبية في أبوظبي والجمال المتدرج لجبال الحجر. وفي وقت سابق، صرح مسؤول رفيع لصحيفة "خليج تايمز" بأن الرحلة ستكون "تجربة رائعة" للركاب.

دور مهم في النمو الإقليمي

وفي مدينة زايد، المركز الإداري لمنطقة الظفرة، يعتقد السكان أن المحطة ستلعب دوراً مهماً في دعم التنقل اليومي والنمو الإقليمي.

وقالت مريم المزروعي، المقيمة في المنطقة: "تعد مدينة زايد نقطة مركزية للعديد من المجتمعات المحيطة. محطة قطار الركاب هنا ستربط الناس بأبوظبي وما بعدها، وستكون مفيدة بشكل خاص للطلاب والموظفين الذين يتنقلون بشكل متكرر".

كما سلط سكان المنطقتين الضوء على الفوائد الأوسع للسفر عبر السكك الحديدية، بما في ذلك تقليل الازدحام المروري وتحسين السلامة.

وأضافت المنصوري: "القيادة لمسافات طويلة كل أسبوع قد تكون مرهقة. وجود خيار قطار موثوق سيغير طريقة تخطيط الناس لسفرهم".

ورغم أنه لم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل التشغيل الكاملة، بما في ذلك أسعار التذاكر والجداول الزمنية، إلا أن سكان السلع ومدينة زايد أكدوا أن الجدول الزمني المعروف للإطلاق قد رفع سقف التوقعات بالفعل.

وقالت المزروعي: "الآن بعد أن أصبحت منطقتنا مشمولة، نشعر أن المشروع أصبح أخيراً جزءاً من حياتنا اليومية".

وتشمل المحطات الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها: الرويس (الظنة)، والمرفأ، ومزيرعة، والفاية، والذيد. وسابقاً، تم الإعلان عن محطات في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وجميرا جولف إستيت في دبي، والمدينة الجامعية في الشارقة، ومنطقة الهلال في الفجيرة.