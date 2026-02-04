وداعاً لزحام الشاحنات.. المواقف المدفوعة تعيد "الهدوء" للمدينة العالمية

قال أرجون ناير، وهو عازب يعيش في مجمع فرنسا، إن مواقف السيارات المدفوعة أجبرت الناس على إعادة التفكير في عاداتهم. “في مبنانا، كان الجميع تقريباً يمتلكون سيارة في السابق،” كما قال. “الآن باع البعض سياراتهم، أو يوقفونها في مكان آخر وبدأوا في استخدام السيارات المشتركة. عدد قليل من الأصدقاء يتشاركون سيارة واحدة للعمل.”