وداعاً لزحام الشاحنات.. المواقف المدفوعة تعيد "الهدوء" للمدينة العالمية

كافح سكان المدينة العالمية لسنوات للعثور على مكان لوقوف السيارات بالقرب من شققهم. كانت صفوف طويلة من الشاحنات والمركبات التجارية تملأ الشوارع كل مساء، مما يترك السكان يدورون حول مبانيهم لساعات.
تغير ذلك بعد إدخال نظام مواقف السيارات المدفوعة في وقت سابق من هذا الشهر من قبل باركين.
قال العديد من السكان في المدينة العالمية إن المنطقة تشعر الآن أخيرًا وكأنها حي سكني وليست منطقة مواقف مجانية للغرباء. “في السابق، كانت شوارعنا مليئة بالشاحنات والحافلات الصغيرة ومركبات السحب وحتى الشاحنات من شركات التعبئة والنقل،” قال رضوان أحمد، أحد سكان تجمع إنجلترا.
.
"معظمهم كانوا يأتون من سوق الخضار والفواكه القريب في العوير، وسوق الأثاث. كانوا يركنون هنا طوال الليل ويغادرون في الصباح الباكر."
قال إنه كان من الشائع رؤية نفس المركبات مركونة لأيام. “هذه الشاحنات لم تكن هنا لزيارة أي شخص. كانت هذه مجرد مواقف مجانية لهم. الآن لقد رحلوا، وفجأة هناك أماكن شاغرة لوقوف السيارات.” قال السكان إن التغيير كان مرئيًا في غضون أيام.
يُشعر بالتأثير أيضًا داخل الأسر. قال ساجد خان، الذي يعيش مع زوجته وطفليه، إن عائلته قررت امتلاك سيارة واحدة بدلاً من اثنتين بعد بدء مواقف السيارات المدفوعة اعتبارًا من 1 فبراير.
“كنا نمتلك سيارتين صغيرتين حيث كانت مواقف السيارات مجانية قبل هذا القانون الجديد. ولكن بمجرد تطبيق مواقف السيارات المدفوعة، بعنا كلتا السيارتين واشترينا سيارة عائلية أكبر بدلاً من ذلك،” قال خان.
قال إن القرار قلل من التوتر والنفقات. “الآن لدينا مركبة واحدة، وتصريح وقوف مناسب، وراحة بال. لقد بسّط حياتنا بالفعل.”
تضم المدينة العالمية عددًا كبيرًا من العزاب وأماكن الإقامة المشتركة. في السابق، كان العديد من السكان يمتلكون مركبات فردية، حتى لو كان العمل على بعد دقائق قليلة.
قال أرجون ناير، وهو عازب يعيش في مجمع فرنسا، إن مواقف السيارات المدفوعة أجبرت الناس على إعادة التفكير في عاداتهم. “في مبنانا، كان الجميع تقريباً يمتلكون سيارة في السابق،” كما قال. “الآن باع البعض سياراتهم، أو يوقفونها في مكان آخر وبدأوا في استخدام السيارات المشتركة. عدد قليل من الأصدقاء يتشاركون سيارة واحدة للعمل.”
وقال إن الحي يشعر بهدوء أكبر. “هناك عدد أقل من السيارات، وضوضاء أقل، وإحباط أقل في الليل. الناس يخططون بشكل أفضل بدلاً من ركن سياراتهم هنا.”
وأشار السكان إلى أن أكبر راحة جاءت من خروج المركبات التجارية من المنطقة.
قال محمد إقبال، الذي عاش في المدينة العالمية لأكثر من ثماني سنوات، إن شركات تأجير السيارات والسيارات المستعملة كانت من أكبر مستخدمي مواقف السيارات المجانية. “لقد تعاملوا مع المنطقة كساحة تخزين. سيارات الإيجار، السيارات المعروضة للبيع، وحتى المركبات المتضررة من الحوادث، كلها كانت مركونة هنا لأنها كانت مجانية.”
وأضاف أن السكان دفعوا الثمن. “كنا ندفع الإيجار، لكن الغرباء كانوا يستمتعون بمواقف سياراتنا. كان ذلك غير عادل.”
لم تخلق مواقف السيارات المدفوعة مساحات جديدة فحسب، بل أعادت ببساطة المساحات الموجودة إلى الأشخاص الذين يعيشون هناك. “لم تكن هذه المنطقة مخصصة للتعامل مع هذا العدد الكبير من المركبات التجارية،” قال رضوان. “الآن يبدو أن مواقف السيارات يستخدمها السكان، ولا يساء استخدامها من قبل الآخرين.”
بينما تم الإبلاغ عن بعض مشكلات مواقف السيارات الفائضة في المناطق المجاورة، قال سكان المدينة العالمية إن التغيير قد حسن بالفعل الحياة اليومية.
“لأول مرة منذ سنوات، يمكنني العودة إلى المنزل متأخراً وما زلت أجد موقفاً لسيارتي بالقرب من مبناي،” قال أرجون. “هذا وحده يحدث فرقاً كبيراً.”