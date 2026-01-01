نمو عالمي مرتقب للمركبات الكهربائية بنسبة 30% في عام 2026

وقال جوناثان دافنبورت، مدير المحللين الأول في "غارتنر"، إنه من المتوقع أن تستحوذ الصين على 61 في المائة من إجمالي قواعد المركبات الكهربائية المثبتة. وأضاف: "على الرغم من فرض الحكومة الأمريكية رسوماً جمركية على واردات السيارات، وقيام العديد من الحكومات بإلغاء الدعم والحوافز لشراء المركبات الكهربائية، إلا أنه من المتوقع أن يزداد عدد المركبات الكهربائية على الطرق بنسبة 30 في المائة في عام 2026".