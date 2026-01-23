نقاطك المرورية.. "شرطة أبوظبي" تمنحك فرصة التصحيح

أعلنت الشرطة أنه يمكن لسائقي السيارات في أبوظبي الآن تقليل النقاط المرورية على رخصهم.

للاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على السائقين حضور ورش العمل والدورات التدريبية المقدمة عبر منصة شرطة أبوظبي الواقعة في بوابة الشرق مول.

تُعقد البرامج من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً في الفترة من 17 إلى 31 يناير. تتضمن المبادرة ما يلي:

تقليل 8 نقاط مرورية — هذا متاح للسائقين الذين لديهم أقل من 24 نقطة مرورية مسجلة على رخصهم.

استعادة رخصة القيادة — هذا متاح للسائقين الذين وصلوا إلى أكثر من 24 نقطة مرورية.

يجب على السائقين التسجيل في الدورات بعد دفع الرسوم المقررة. دعت الشرطة الجمهور للمشاركة في المبادرة، والمساعدة في حماية المجتمع من المخاطر المتعلقة بالمرور.