نظام مواقف سيارات جديد في 3 مراكز تسوق بدبي
اعتباراً من الأول من يناير 2025، سيتم تطبيق نظام مواقف السيارات المدفوعة في ثلاثة مراكز تسوق شهيرة في دبي، من بينها مول الإمارات، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة الطرق والمواصلات اليوم الأربعاء.
وكشفت شركة "باركين"، المشغل الرئيسي لمواقف السيارات العامة في الإمارة، عن شراكتها مع شركة "ماجد الفطيم" للعقارات لإنشاء "مواقف سيارات بلا حواجز" في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر مردف".
ومع ذلك، ستظل رسوم مواقف السيارات في المركز التجاري دون تغيير بموجب العقد الممتد لخمس سنوات، حسبما قالت باركين في بيان.
كيف سيعمل النظام الجديد
وبفضل تقنية "باركين" لمواقف السيارات السلسة، لن يضطر زوار المراكز التجارية الثلاثة إلى التوقف عند الحواجز عند الدخول أو الخروج من مواقف السيارات. حيث ستقوم الكاميرات المتطورة بالتقاط لوحات الأرقام تلقائياً، وتتبع مدة بقاء كل مركبة.
وعند دخول مواقف السيارات، سيتلقى السائقون رسالة نصية قصيرة أو تنبيهاً عبر تطبيق "باركين" حول تكاليف المواقف، وسيتمكنون من استخدام التطبيق أو موقع الشركة الإلكتروني لتسديد الرسوم.
ومن المتوقع أن تُسهّل تجربة الدخول والخروج الجديدة هذه الوصول إلى مراكز التسوق لأكثر من 20 مليون سيارة سنوياً، حيث يبلغ إجمالي مساحة مواقف السيارات في هذه المراكز 21 ألف موقف.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركين": "ستعمل أنظمتنا الذكية على تقليل الازدحام وتسهيل انسيابية حركة المرور، مما يُحسّن تجربة العملاء في بعض أشهر وجهات التسوق في دبي وأكثرها ازدحاماً".
وتتطلع شركة "باركين"، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، إلى توسيع خدماتها لتشمل المشاريع الخاصة، بما في ذلك مراكز التسوق والمطارات وغيرها من المرافق المكتظة، كما أعلنت في وقت سابق من هذا العام.
يُذكر أن هذا النظام ليس الأول من نوعه في دبي، فهناك نظام مماثل في بعض مناطق دبي مول تُديره شركة "سالك"، حيث تُخصم رسوم مواقف السيارات تلقائياً من حسابات مستخدمي "سالك".