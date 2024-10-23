نظام مواقف سيارات جديد في 3 مراكز تسوق بدبي

وكشفت شركة "باركين"، المشغل الرئيسي لمواقف السيارات العامة في الإمارة، عن شراكتها مع شركة "ماجد الفطيم" للعقارات لإنشاء "مواقف سيارات بلا حواجز" في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر مردف".

ومع ذلك، ستظل رسوم مواقف السيارات في المركز التجاري دون تغيير بموجب العقد الممتد لخمس سنوات، حسبما قالت باركين في بيان.