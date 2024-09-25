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نظام مراقبة ذكي لرصد مخالفات القيادة في عجمان
تشمل المخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان
أعلنت شرطة عجمان، اليوم الأربعاء، عن تطبيق نظام مراقبة ذكي لرصد مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان في عجمان اعتباراً من 01 أكتوبر.
وفقاً للقانون الاتحادي، يُعاقب على استخدام الهواتف أو أي عوامل تشتيت أخرى أثناء القيادة بغرامة قدرها 400 درهم إضافة إلى أربع نقاط سوداء على رخصة القيادة.
كما يُلزم القانون جميع الركاب في السيارة، بما في ذلك من يجلسون في المقاعد الخلفية، بربط أحزمة الأمان. وفي حال عدم الالتزام، سيتعرض سائق السيارة لغرامة مماثلة تبلغ 400 درهم مع إضافة أربع نقاط سوداء.
ودعت شرطة عجمان الجميع إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور.