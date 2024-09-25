نظام مراقبة ذكي لرصد مخالفات القيادة في عجمان

كما يُلزم القانون جميع الركاب في السيارة، بما في ذلك من يجلسون في المقاعد الخلفية، بربط أحزمة الأمان. وفي حال عدم الالتزام، سيتعرض سائق السيارة لغرامة مماثلة تبلغ 400 درهم مع إضافة أربع نقاط سوداء.