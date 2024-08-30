نظام الزوجي والفردي: هل يحل أزمة الازدحام المروري؟

في عام 2006، أي قبل أقل من عقدين من الزمان، بلغ عدد المركبات المسجلة في دبي نحو 740 ألف مركبة فقط. وتضاعف هذا العدد إلى 1.4 مليون مركبة في عام 2015، ثم وصل إلى 1.83 مليون مركبة بحلول عام 2020. وفي الوقت الحاضر، تشير التقديرات إلى وجود نحو 3 ملايين سيارة تتحرك في أنحاء دبي في أيام الأسبوع المزدحمة، بما في ذلك السيارات القادمة من الإمارات المجاورة.