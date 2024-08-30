نظام الزوجي والفردي: هل يحل أزمة الازدحام المروري؟
لاحظ سائقو السيارات والركاب أن الازدحام المروري ازداد سوءاً خلال الأيام القليلة الماضية مع إعادة فتح المدارس وعودة السكان من عطلاتهم الصيفية.
وتعدّ الطرق في الإمارات العربية المتحدة واسعة عموماً وتتمتع بصيانة جيدة، لكن الحجم الهائل للمركبات يتسبب في اختناقات مرورية، وخاصة خلال ساعات الذروة. في الواقع، تتمتع الدولة بأحد أعلى معدلات امتلاك السيارات في العالم، حيث يعتقد العديد من السكان أن المركبات الخاصة ضرورية للتنقل اليومي.
وفي دبي، على سبيل المثال، بلغ عدد المركبات المسجلة التي تحمل لوحات سالك 4.2 مليون مركبة، بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زادت الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 14.6% على أساس سنوي - أو حوالي 2.5 مليون في الوقت الحاضر مقارنة بحوالي 2.2 مليون في الربع الثاني من عام 2023.
وقبل خمس سنوات، ذكرت صحيفة خليج تايمز -وفقاً للبيانات التي قدمتها هيئة الطرق والمواصلات- أن هناك سيارة واحدة لكل اثنين من السكان، أو 540 مركبة لكل 1000 شخص؛ في حين أن مدن مثل نيويورك ولندن وسنغافورة وهونج كونج لديها على التوالي 305 و213 و101 و63 مركبة لكل 1000 شخص.
في عام 2006، أي قبل أقل من عقدين من الزمان، بلغ عدد المركبات المسجلة في دبي نحو 740 ألف مركبة فقط. وتضاعف هذا العدد إلى 1.4 مليون مركبة في عام 2015، ثم وصل إلى 1.83 مليون مركبة بحلول عام 2020. وفي الوقت الحاضر، تشير التقديرات إلى وجود نحو 3 ملايين سيارة تتحرك في أنحاء دبي في أيام الأسبوع المزدحمة، بما في ذلك السيارات القادمة من الإمارات المجاورة.
والسؤال المطروح الآن هو: هل من المفيد أن نبعد عدداً معيناً من السيارات من الطرق في أيام معينة من الأسبوع للحد من الازدحام المروري؟ وهل يساعد نظام "الزوجي والفردي" ــ الذي يجري تنفيذه في بعض المدن الكبرى في العالم ــ في تخفيف الازدحام المروري في ساعات الذروة؟
تقنين مساحة الطريق
أوضحت الدكتورة "مونيكا مينينديز"، العميد المساعد لكلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا في جامعة نيويورك أبوظبي: "إن نظام الفردي والزوجي - المعروف أيضاً باسم تقنين مساحة الطريق - يبعد ببساطة بعض السيارات من الطريق في أيام مختلفة من الأسبوع، اعتماداً على الرقم النهائي للوحة الترخيص".
وهذا يعني أن المركبات التي تنتهي لوحاتها بالأرقام 1 و2 غير مسموح لها بالسير على الطريق يوم الاثنين، و3 و4 يوم الثلاثاء، و5 و6 يوم الأربعاء، و7 و8 يوم الخميس، و9 و0 يوم الجمعة، ويُسمح لجميع المركبات بالسير على الطريق يومي السبت والأحد، وهما عطلتا نهاية الأسبوع.
وأضافت لصحيفة الخليج تايمز: "تم تنفيذ هذا المخطط في مدن متعددة حول العالم، بما في ذلك "مكسيكو سيتي" و"أثينا" و"بكين" . وفي حين استخدمته بعض المدن على أساس دائم أو شبه دائم، استخدمته مدن أخرى في أيام محددة فقط. وقد شهدت هذه السياسة، التي يتم تنفيذها غالباً للتخفيف من تلوث الهواء، مستويات مختلفة من النجاح".
إيجابيات وسلبيات
وأشارت الدكتورة مينينديز إلى أنه "من الناحية النظرية، فإن نظام الأرقام الفردية والزوجية هو طريقة مباشرة للغاية وسهلة نسبياً - في حال تم تنفيذها بشكل صحيح - لإزالة السيارات من الطرق وتخفيف الازدحام المروري وتلوث الهواء".
وأضافت: "قد يبدو هذا الأمر عادلاً ــ لأن الجميع قد يتأثرون بنفس القدر، بغض النظر عن دخلهم أو مكانتهم الاجتماعية. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالضرورة، حيث لن تتأثر الأسر التي تمتلك العديد من السيارات كثيراً". وأوضحت: "قد تتسبب هذه السياسة في أن ينتهي الأمر بالأشخاص الذين لديهم المزيد من الموارد إلى شراء المزيد من السيارات، ومواصلة التنقل باستخدام وسائل النقل الخاصة كل يوم من أيام الأسبوع.
وقال أستاذ الهندسة المدنية والحضرية في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تشغل أيضاً منصب مدير مركز الأبحاث للشبكات الحضرية المتفاعلة: "قد يؤدي هذا في الواقع إلى ارتفاع معدلات امتلاك المركبات، وزيادة الطلب على مواقف السيارات، وما إلى ذلك".
النهج المستهدف
السؤال الآن هو: كيف يمكن تطبيق نظام الفردي والزوجي بشكل فعال في مدينة حضارية مثل دبي؟
واقترحت الدكتورة مينينديز: "أحد الخيارات - بدلاً من تنفيذ مخطط الفردي والزوجي على مستوى المدينة - هو تنفيذه على طرق أو مناطق محددة من المدينة.
وأضافت "على أية حال، من الضروري أن نضمن حصول الناس على خيارات بديلة للتنقل. وبالتالي، يبدو أن تحسين وسائل النقل العامة ووسائل النقل البديلة الأخرى هو المفتاح".
وفي الوقت نفسه، في مقالة سابقة نشرتها صحيفة خليج تايمز في وقت سابق من هذا الشهر، شارك خبراء النقل ومخططو المدن أيضاً وجهات نظرهم بشأن فرض رسوم ازدحام أو تعرفة على سائقي السيارات لدخول المناطق المزدحمة والقيادة حولها في أوقات معينة من اليوم. وفي بعض أجزاء من العالم، يتم استخدامها لتقليل حركة المرور، وخفض التلوث، وجمع الأموال للنقل الجماعي.
ومع ذلك، أكدت الدكتورة مينينديز: "لا توجد استراتيجية واحدة يمكنها حل جميع المشاكل المتعلقة بالمرور. وبالتالي، يتعين علينا أن نفكر في مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين كفاءة نظام النقل البري ووسائل النقل البديلة الأخرى، مع نشر مقترحات لصرف الناس عن استخدام السيارات من خلال الترويج لوسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للمناخ.