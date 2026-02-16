نظام إلكتروني ذكي لإدارة رسوم الشاحنات في الشارقة

أطلقت الشارقة نظام "مسار"، وهو نظام إلكتروني لتحصيل الرسوم للمركبات الثقيلة، ليحل محل العملية اليدوية التقليدية بإنفاذ آلي يعتمد على البيانات.

يربط المشروع نقاط تحصيل الرسوم بمنصة الدفع الرقمية للإمارة لإجراء معاملات آمنة وغير نقدية. تم تصميم النظام، الذي تقوده هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بالشراكة مع دائرة المالية المركزية بالشارقة، لتحسين تدفق حركة المرور ودقة رسوم النقل والكفاءة التشغيلية عبر شبكة النقل الثقيل في الإمارة.

قال المهندس يوسف خميس العثماني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات: “مشروع 'مسار' هو مبادرة رائدة في تحصيل الرسوم الإلكترونية للشاحنات التجارية ويمثل نقلة نوعية في أنظمة العمل المؤسسي. إنه يحل محل العمليات اليدوية بحلول رقمية متقدمة.”