نظام إلكتروني ذكي لإدارة رسوم الشاحنات في الشارقة

أطلقت الشارقة نظام "مسار"، وهو نظام إلكتروني لتحصيل الرسوم للمركبات الثقيلة، ليحل محل العملية اليدوية التقليدية بإنفاذ آلي يعتمد على البيانات.
يربط المشروع نقاط تحصيل الرسوم بمنصة الدفع الرقمية للإمارة لإجراء معاملات آمنة وغير نقدية. تم تصميم النظام، الذي تقوده هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بالشراكة مع دائرة المالية المركزية بالشارقة، لتحسين تدفق حركة المرور ودقة رسوم النقل والكفاءة التشغيلية عبر شبكة النقل الثقيل في الإمارة.
قال المهندس يوسف خميس العثماني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات: “مشروع 'مسار' هو مبادرة رائدة في تحصيل الرسوم الإلكترونية للشاحنات التجارية ويمثل نقلة نوعية في أنظمة العمل المؤسسي. إنه يحل محل العمليات اليدوية بحلول رقمية متقدمة.”
يستخدم النظام أجهزة استشعار وذكاء اصطناعي لقراءة بيانات الشاحنات تلقائيًا وتحصيل الرسوم دون إيقاف المركبات عند البوابات. ووفقًا للهيئة، فإن التحصيل الآلي سيقلل الازدحام عند نقاط التفتيش، ويقصر أوقات عبور الشاحنات، ويقلل هامش الخطأ البشري في معالجة الرسوم.
وأوضح العثماني أن المشروع يعتمد على نظام ذكي مدعوم بأحدث تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي، مما يتيح قراءة بيانات المركبات بدقة عالية وفورية.
يساعد هذا في استبدال النظام اليدوي التقليدي بحلول رقمية متقدمة تعزز الكفاءة التشغيلية، وتقلل من التدخل البشري، وتحسن الدقة والموثوقية في عمليات التحصيل.
بالإضافة إلى تحصيل الرسوم، قالت السلطات إن المشروع يدعم حركة مرور أكثر سلاسة ويساهم في تقليل الانبعاثات عن طريق تقليل وقت توقف الشاحنات.
أصبحت بوابات رسوم الشاحنات مرتبطة الآن بالبنية التحتية للدفع الرقمي في الإمارة. قال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية: “يعزز المشروع التكامل بين الجهات الحكومية من خلال ربط بوابات الرسوم الإلكترونية بالمحفظة الرقمية لبوابة الدفع الذكي ‘تحصيل’.”
سيتم معالجة المدفوعات من خلال تحصيل لإجراء معاملات آمنة وغير نقدية وتقارير مالية في الوقت الفعلي.
قال المسؤولون إن هذه الخطوة تحسن الشفافية، وتسرع عمليات التحصيل، وتدعم توجه الشارقة الأوسع نحو البنية التحتية الذكية وكفاءة الخدمات اللوجستية.