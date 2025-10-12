نظام"أوتو تشيك" وتجارب التاكسي الجوي يضعان دبي في طليعة المدن الذكية عالمياً

بدأت دبي التشغيل التجريبي لتاكسيها الجوي الذي طال انتظاره، مما يمثل خطوة كبيرة نحو إطلاق خدمة تجارية للتنقل الجوي داخل المدينة. يتم اختبار طائرة "جوبي إس 4" (Joby S4)، القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، في بيئة دبي المحلية قبل طرحها التجاري المتوقع في النصف الأول من عام 2026.
يُعد التاكسي الجوي من بين 11 مبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التي ستعرضها هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي سيُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر.
بمجرد بدء تشغيله، سيوفر التاكسي الجوي الكهربائي للمقيمين والزوار وسيلة سفر سريعة وآمنة ومستدامة بين الوجهات الرئيسية. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا 10 دقائق فقط بدلاً من حوالي 45 دقيقة بالسيارة. وستكون الخدمة متكاملة بالكامل مع خيارات النقل العام والتنقل الشخصي، مثل الدراجات البخارية الإلكترونية والدراجات الهوائية، مما يضمن اتصالاً سلساً على مستوى المدينة.
يبرز من بين المشاريع نظام "أوتو تشيك 360" (AutoCheck 360)، وهو نظام آلي بالكامل لفحص المركبات يستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقليل الأخطاء البشرية وتقديم نتائج متسقة ودقيقة. وقد قلص هذا الابتكار وقت الفحص من 17 دقيقة إلى سبع دقائق فقط.
من المعروضات البارزة الأخرى "الترام بدون مسارات" (Trackless Tram)، وهو نظام تنقل ذاتي القيادة من الجيل التالي يعمل دون الحاجة إلى قضبان ثابتة. يسترشد الترام بالملاحة البصرية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنيات LiDAR، ويتبع مسارات افتراضية ويكتشف العوائق في الوقت الفعلي. تسمح مرونته له بالتحرك بسلاسة عبر شوارع المدينة مع الحفاظ على تكاليف تشغيل أقل وبصمة بيئية أصغر من الترام التقليدي.
تتضمن تشكيلة ابتكارات هيئة الطرق والمواصلات أيضاً نظام "المسارات الآمنة لفحص السكك الحديدية" (ARIIS)، الذي يستخدم المسح بالليزر ورؤية الكمبيوتر للكشف عن عيوب السكك الحديدية بدقة بالغة. وقد قلل هذا النظام وقت الفحص بنسبة 70% وعزز السلامة التشغيلية لمترو دبي.
تشمل المبادرات الأخرى منصة التنقل الذكي للمدن الآمنة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة دراجات التوصيل، وحافلات المدارس، والأساطيل التجارية. حيث تحلل سرعة المركبات ومساراتها وسلوك السائق في الوقت الفعلي، مما يتيح استجابة أسرع للممارسات غير الآمنة ويعزز السلامة العامة عبر شبكة النقل.
وستعرض الهيئة أيضاً شبكة المركبات الذكية (Smart Vehicle Network)، وهو نظام متقدم لإدارة حركة المرور يستخدم التحليلات التنبؤية لتقليل التأخير بنسبة 25% وخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 30%. يسهل النظام، الذي تم تطويره في مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، التبادل السلس للبيانات بين المركبات والبنية التحتية للطرق لتمكين التحكم الاستباقي في حركة المرور بالذكاء الاصطناعي.
سيشاهد زوار جناح هيئة الطرق والمواصلات في جيتكس أيضاً آخر التحديثات لتطبيقي "سهيل" و**"هيئة الطرق والمواصلات بدبي"، وأكشاك الخدمة الذكية التفاعلية، و"مصنع الذكاء الاصطناعي" (AI Factory)**، وهو مركز مخصص للبحث والتطوير يركز على بناء أنظمة ذاتية التعلم قائمة على البيانات.