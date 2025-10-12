نظام"أوتو تشيك" وتجارب التاكسي الجوي يضعان دبي في طليعة المدن الذكية عالمياً

بدأت دبي التشغيل التجريبي لتاكسيها الجوي الذي طال انتظاره، مما يمثل خطوة كبيرة نحو إطلاق خدمة تجارية للتنقل الجوي داخل المدينة. يتم اختبار طائرة "جوبي إس 4" (Joby S4)، القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، في بيئة دبي المحلية قبل طرحها التجاري المتوقع في النصف الأول من عام 2026.

يُعد التاكسي الجوي من بين 11 مبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التي ستعرضها هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي سيُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر.

بمجرد بدء تشغيله، سيوفر التاكسي الجوي الكهربائي للمقيمين والزوار وسيلة سفر سريعة وآمنة ومستدامة بين الوجهات الرئيسية. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا 10 دقائق فقط بدلاً من حوالي 45 دقيقة بالسيارة. وستكون الخدمة متكاملة بالكامل مع خيارات النقل العام والتنقل الشخصي، مثل الدراجات البخارية الإلكترونية والدراجات الهوائية، مما يضمن اتصالاً سلساً على مستوى المدينة.