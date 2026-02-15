نحو 2.2 مليون راكب يومياً.. "طرق دبي" تعزز ريادتها بترام كهربائي مستقل ومساراتٍ ذكية

أكد مسؤول كبير يوم الأحد أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي ستوسع المسارات المخصصة للحافلات وسيارات الأجرة في جميع أنحاء الإمارة على مدى العامين المقبلين، وتدرس نظام ترام جديد بدون مسار في ثمانية مواقع.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات، إنه سيتم تنفيذ ستة ممرات جديدة تمتد لمسافة 13 كيلومترًا خلال عامي 2025 و 2026، مما يزيد الطول الإجمالي للمسارات المخصصة للحافلات وسيارات الأجرة إلى 20 كيلومترًا.

وقال: “ستساهم هذه المسارات في زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الركاب، وتحسين أداء الحافلات في المواعيد بنسبة 42 في المائة، وتقليل أوقات رحلات الحافلات بنسبة 41 في المائة.”

وأضاف الطاير أن الهيئة تدرس إدخال مشروع ترام بدون مسار في ثمانية مواقع في دبي.

وقال: “يعمل هذا النظام المتقدم والمستقل والصديق للبيئة بالطاقة الكهربائية ويستخدم مسارًا افتراضيًا موجهًا بالكاميرات للكشف عن علامات الطريق المطلية. إنه يوفر تكاليف أقل وجداول زمنية أقصر للتنفيذ مقارنة بأنظمة الترام التقليدية.”

جاءت هذه الإعلانات بينما كشف الطاير عن أرقام استخدام النقل العام لعام 2025. مع وصول متوسط عدد الركاب اليومي إلى 2.2 مليون، سجلت دبي 802 مليون مستخدم للنقل العام والتنقل المشترك وسيارات الأجرة العام الماضي.

وقال الطاير: “تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير نظام نقل عام ذكي ومستدام ومتكامل من خلال توسيع شبكات المترو والترام والحافلات، وتعزيز كفاءة النقل البحري، ودعم حلول التنقل المشترك. كما نقوم بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات وتصميم رحلة العميل، بما يتماشى مع تطلعات دبي’ المستقبلية كمدينة عالمية رائدة وتعزيز مكانتها بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.”