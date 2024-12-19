"نحن مستعدون": مترو دبي مقاوم للفيضانات

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن الفيضانات التي حدثت لم تكن بسبب خطأ في تصميم المترو، بل كانت حدثاً غير مسبوق لم نشهده في حياتنا من قبل، حيث وصلت كمية الأمطار إلى 250 ملم في أقل من 24 ساعة، كما أن بعض محطات المترو تقع في مناطق منخفضة، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص، كما أن تصميم محطات المترو بحيث تستمر لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 عاماً قد يؤدي إلى تكاليف باهظة، ولكننا الآن على دراية بالمناطق التي واجهنا فيها تحديات، وإذا حدث موقف مماثل، فسوف يتم منع الفيضانات بالتأكيد.