"نحن مستعدون": مترو دبي مقاوم للفيضانات
تم تنفيذ إجراءات دائمة لمنع فيضانات البنية التحتية ومحطات المترو في دبي عقب هطول الأمطار غير المسبوقة في أبريل الماضي، والتي جلبت كمية أمطار قياسية.
وقال مسؤول كبير في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة وضعت حلولاً مبتكرة لضمان عدم تكرار الفيضانات سواء في الخطوط الحمراء أو الخضراء الحالية لمترو دبي أو الخط الأزرق القادم الذي سيدخل الخدمة في سبتمبر 2029.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن الفيضانات التي حدثت لم تكن بسبب خطأ في تصميم المترو، بل كانت حدثاً غير مسبوق لم نشهده في حياتنا من قبل، حيث وصلت كمية الأمطار إلى 250 ملم في أقل من 24 ساعة، كما أن بعض محطات المترو تقع في مناطق منخفضة، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص، كما أن تصميم محطات المترو بحيث تستمر لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 عاماً قد يؤدي إلى تكاليف باهظة، ولكننا الآن على دراية بالمناطق التي واجهنا فيها تحديات، وإذا حدث موقف مماثل، فسوف يتم منع الفيضانات بالتأكيد.
تركيب الحواجز
وأكد أن "متوسط هطول الأمطار في الإمارات يتراوح بين 140 و200 ملم سنويا، مما يجعل هذا الحدث غير مسبوق. ونظرا لندرة مثل هذه الأمطار، لم تكن هناك سابقة سابقة لتفسير هذا الكم. ولكن أؤكد لكم أننا قمنا منذ ذلك الحين بتنفيذ "حلول مستقبلية" لضمان عدم تكرار الفيضانات. وتم تركيب حواجز وقائية في المحطات المعرضة للخطر، وتم التعامل مع جميع مناطق المشاكل التي تم تحديدها".
أدت الأمطار القياسية التي شهدتها البلاد في شهر أبريل والفيضانات التي تلتها في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق محطات Onpassive وEquiti وMashreq وEnergy لعدة أسابيع، مما دفع السكان إلى اللجوء إلى وسائل نقل بديلة.
وأضاف الطاير: "لقد اتخذ زملاؤنا في مؤسسة السكك الحديدية تدابير واسعة النطاق لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل. وقد تعاون أعضاء الفريق المخضرمين الذين يدركون التحديات لتطوير وسائل حماية قوية. وتم تطبيق الدروس المستفادة من حادثة الفيضانات في الخط الأحمر بشكل شامل، ونحن على ثقة من أن هذا الموقف لن يتكرر. وأؤكد لكم أننا مستعدون جيدًا لأي حوادث مماثلة في المستقبل".
مقاومة لتغير المناخ
وقد أخذت الميزانية المخصصة لمشروع النقل الجديد، البالغة 20.5 مليار درهم، في الاعتبار التحديات التي يفرضها تغير المناخ، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي لا تؤدي فقط إلى تعطيل شبكات النقل، بل وتزيد من تكاليف الصيانة.
وأضاف أن جميع محطات وأنظمة المترو مصممة ومحسنة للتخفيف من هذه المخاطر وضمان استمرارية الخدمة، كما يلتزم المشروع بمعايير المباني الخضراء المعتمدة من LEED، ما يجعله أول مشروع مترو في العالم يحصل على هذه الشهادة، الأمر الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية ويضمن كفاءة استخدام الطاقة.
1.5 مليار درهم مخصصة للقطاعات الرئيسية
وأكد المسؤول أن حكومة دبي خصصت عقب الفيضانات مبلغ 1.5 مليار درهم لبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات لحل المشكلة في 14 موقعاً متضرراً.
وأضاف الطاير: "تم إنجاز أكثر من 90% من الأعمال، مما يوفر حلولاً دائمة لمنع الفيضانات في المستقبل. وضمن الدعم المالي السريع من الحكومة معالجة هذه القضايا على الفور. وبفضل هذه التدابير، أصبحت طرق دبي ومتروها والبنية التحتية العامة أكثر مرونة الآن، مع إعطاء الأولوية لسلامة وراحة السكان والزوار على حد سواء".