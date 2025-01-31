ميزة سالك المجانية: فرصة لتوفير المال واستكشاف دبي ليلاً
مع بدء تطبيق رسوم المرور الجديدة لنظام سالك اليوم (31 يناير)، سيشعر العديد من سائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة بالضائقة الناجمة عن التسعير المرن، عندما ترتفع رسوم المرور خلال ساعات الذروة. ومع ذلك، هناك بعض السكان الذين سيستفيدون من التغيير.
مع الإعفاء من رسوم المرور يومياً بين الساعة 1 صباحاً والساعة 6 صباحاً، سيتمكن أولئك الذين يقودون سياراتهم خلال هذه الساعات من توفير بعض المال.
وقال أبو أيمن، المقيم في الشارقة منذ عام 1996، لصحيفة خليج تايمز : "ستكون نافذة سالك المجانية من الساعة 1 صباحًا حتى 6 صباحًا مفيدة لي عندما أسافر من الشارقة إلى أبو ظبي. أغادر حوالي الساعة 5.30 صباحًا للوصول بحلول الساعة 8 صباحًا. في السابق، كنت أستخدم طريق الشيخ محمد بن زايد لتجنب بوابات الرسوم. ولكن نظرًا لأن سالك لن يتم تطبيقه حتى الساعة 6 صباحًا، فسوف أستخدم شارع الاتحاد وشارع الشيخ زايد ويمكنني أخذ قسط من الراحة بمجرد وصولي إلى أبو ظبي".
وأضاف: «بالإضافة إلى التوفير في سالك، سأوفر في نفقات البنزين أيضاً لأن الطريق أقصر»، مشيراً إلى: «أنا متأكد من أن العديد من السائقين الذين يغادرون مبكراً سيستخدمون شارع الشيخ زايد للاستفادة من هذه الميزة وتوفير أموال جيدة».
وقال عدنان شودري، المقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عامًا، إنه يحب التجول في دبي في وقت متأخر من الليل عندما لا تكون الطرق مزدحمة بحركة المرور. وقال: "عندما قرأت الأخبار على صحيفة خليج تايمز أن رسوم سالك ستكون مجانية من الساعة 1 صباحًا حتى 6 صباحًا، شعرت بسعادة غامرة لاستكشاف دبي أكثر في الليل، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع. إن الاستفادة من ميزة سالك المجانية في عطلات نهاية الأسبوع هي فرصة رائعة لأولئك مثلي الذين يريدون توفير رسوم المرور أثناء الاستمتاع برحلاتهم الليلية في جميع أنحاء دبي".
قبل هذا التغيير، كان شودري ينفق عادة حوالي 24 درهماً إماراتياً لكل رحلة في عطلة نهاية الأسبوع من برج الساعة إلى مرسى دبي، مروراً بثلاث بوابات رسوم على شارع الشيخ زايد.
وأوضح قائلاً: "هذا يعني 48 درهمًا إماراتيًا رسومًا لعطلات نهاية الأسبوع. ومع نظام التعرفة الجديد، لن أحتاج بعد الآن إلى القلق بشأن هذه الرسوم أثناء خروجي في وقت متأخر من الليل. سيساعدني هذا العرض في توفير 48 درهمًا إماراتيًا على الأقل، وهو ما يضيف إلى وفورات كبيرة بمرور الوقت".
"توفير الوقت والمال"
كما شارك "جيتندرا سينغ"، وهو هندي يبلغ من العمر 34 عامًا ويعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويقيم في الشارقة، كيف استفاد شخصيًا من نظام سالك المجاني الجديد.
وقال: "بحيرة القدرة وبحيرة الحب هما المكانان المفضلان لعائلتي، حيث نقضي عطلات نهاية الأسبوع غالبًا في الاستمتاع بالمساء والعودة في وقت متأخر من الليل. في السابق، كنت أستقل شارع الاتحاد ثم شارع الشيخ محمد بن زايد، وأدفع رسوم سالك واحدة. أو إذا استخدمت شارع الاتحاد، ثم شارع الخيل عبر الخليج التجاري، فسأدفع رسوم سالك مرتين. ومع التسعير الديناميكي الجديد، ستكون رحلة العودة من القدرة بعد الساعة 1 صباحًا إلى الشارقة مجانية، مما يوفر الوقت والمال".
مشعل حسين، أخصائية التسويق من باكستان، تعمل في جبل علي ويعيش على الحدود بين الشارقة ودبي، وتتنقل يوميًا عبر المدينة للعمل.
وأضافت: "إن توفير خدمة سالك مجانًا في الليل هو نوع من التغيير المدروس الذي يجعل الحياة في دبي أكثر ديناميكية. إنه مثالي للتنقلات الهادئة الخالية من التوتر عندما تهدأ المدينة، ويمكنك الاستمتاع بالطرق المفتوحة دون القلق بشأن انخفاض رصيد سالك الخاص بك".
وتشعر مشعل، التي غالبًا ما تخرج في وقت متأخر من الليل للعمل أو المهام الشخصية، أن هذا التغيير يحدث فرقًا كبيرًا في روتينها اليومي.
وأضافت "لم أعد بحاجة إلى التحقق من رصيدي خلال تلك الساعات المتأخرة من الليل عندما أخرج، سواء لرحلة سريعة بالسيارة أو لتناول العشاء مع الأصدقاء. إنه لأمر مريح ألا أقلق بشأن تراكم رسوم المرور في كل مرة أسلك فيها الطريق".