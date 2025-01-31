ميزة سالك المجانية: فرصة لتوفير المال واستكشاف دبي ليلاً

وقال عدنان شودري، المقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عامًا، إنه يحب التجول في دبي في وقت متأخر من الليل عندما لا تكون الطرق مزدحمة بحركة المرور. وقال: "عندما قرأت الأخبار على صحيفة خليج تايمز أن رسوم سالك ستكون مجانية من الساعة 1 صباحًا حتى 6 صباحًا، شعرت بسعادة غامرة لاستكشاف دبي أكثر في الليل، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع. إن الاستفادة من ميزة سالك المجانية في عطلات نهاية الأسبوع هي فرصة رائعة لأولئك مثلي الذين يريدون توفير رسوم المرور أثناء الاستمتاع برحلاتهم الليلية في جميع أنحاء دبي".