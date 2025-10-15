مواقف واستراحات جديدة لسائقي التاكسي في دبي

لن يحصل سائقو سيارات الأجرة في دبي على أماكن مخصصة لوقوف المركبات فحسب، بل أيضاً على مناطق استراحة داخل مناطق وقوف محددة "لتعزيز راحتهم ورفاهيتهم". ويأتي ذلك عقب توقيع اتفاقية يوم الأربعاء بين شركة "باركن" PJSC، وهي أكبر مزود لمرافق المواقف العامة المدفوعة في دبي، وشركة "دبي تاكسي" (DTC)، وذلك خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025".
وبموجب الاتفاقية، ستخصص "باركن" أماكن وقوف لسيارات الأجرة في المناطق ذات الطلب المرتفع والمزدحمة، خصوصاً بالقرب من الفعاليات والمعارض الكبرى، مع إدخال مناطق استراحة خاصة ضمن مواقف مخصصة للسائقين.
يُعد إنشاء مناطق الاستراحة مكوناً أساسياً لضمان صحة ورفاهية سائقي سيارات الأجرة، على غرار مبادرة دبي السابقة بإنشاء مناطق استراحة مكيفة لعمال توصيل الطلبات. ففي يوليو من هذا العام، أضافت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) 15 منطقة استراحة مكيفة جديدة لعمال التوصيل عند محطات الحافلات والمترو الرئيسية. وكانت الهيئة قد أنشأت سابقاً 40 مرفقاً دائماً في مواقع رئيسية في الإمارة.
وأشار كل من "باركن" و"دبي تاكسي" إلى أن اتفاقيتهما "تركز على تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تُحسِّن من راحة ركاب سيارات الأجرة وكذلك السائقين".
وقال المهندس محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركن": "تعكس الاتفاقية التزام شركة باركن بدعم أجندة دبي للمدن الذكية والاستدامة من خلال إنشاء حلول مواقف ذكية تركز على العملاء وتولي أهمية لرفاهية السائقين".
وأضاف: "نحن نمزج بين خبراتنا في تشغيل المواقف وخدمات التنقل لتقديم حلول متكاملة تدعم الطلب المتزايد في الإمارة على وسائل نقل حضرية فعالة ومستدامة ومدعومة بالتكنولوجيا. نهدف إلى وضع معايير جديدة لتجربة العملاء، والكفاءة التشغيلية، والتنقل الذكي في دبي".
وكجزء من الاتفاقية، سيتم أيضاً نشر شواحن سريعة للمركبات الكهربائية في مواقع رئيسية لدعم التحول نحو أساطيل سيارات أجرة مستدامة.
وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركةتاكسي دبي: "من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة للمواقف والشحن مع توسع عملياتنا التشغيلية، نعزز رفاهية السائقين وكفاءتهم التشغيلية وراحة العملاء".
كما ستتبادل شركتا "باركن" و"تاكسي دبي" البيانات لتحديد مناطق الشحن والوقوف ذات الطلب المرتفع بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية. وتفتح الشراكة كذلك المجال أمام استثمارات مشتركة ومشروعات مستقبلية في مجالات التكنولوجيا وخدمات التنقل الذكي.