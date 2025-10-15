مواقف واستراحات جديدة لسائقي التاكسي في دبي

لن يحصل سائقو سيارات الأجرة في دبي على أماكن مخصصة لوقوف المركبات فحسب، بل أيضاً على مناطق استراحة داخل مناطق وقوف محددة "لتعزيز راحتهم ورفاهيتهم". ويأتي ذلك عقب توقيع اتفاقية يوم الأربعاء بين شركة "باركن" PJSC، وهي أكبر مزود لمرافق المواقف العامة المدفوعة في دبي، وشركة "دبي تاكسي" (DTC)، وذلك خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025".