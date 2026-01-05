مواقف مدفوعة في مصفح بأبوظبي اعتباراً من 12 يناير

سيدفع السكان والزوار في منطقة مصفح بأبوظبي قريبًا مقابل مواقف السيارات العامة حيث تطلق السلطات نظام مواقف مدفوعة جديد.
وفقًا لـ"كيو موبيليتي"، سيتم تفعيل المرحلة الأولى من نظام المواقف المدفوعة في مصفح اعتبارًا من 12 يناير لتخفيف الازدحام وتحسين تدفق المرور في واحدة من أكثر المناطق الصناعية ازدحامًا في الإمارة.
سيتم تقديم المواقف المدفوعة في القطاعات M1، M2، M3، M4 وM24، لتغطية 4,680 موقفًا، بما في ذلك أماكن مخصصة لأصحاب الهمم. تبلغ رسوم المواقف القياسية 2 درهم في الساعة. يمكن الدفع عبر القنوات الرقمية مثل تطبيقات درب وتم، الرسائل النصية، وآلات الدفع في الموقع، مما يوفر تجربة مستخدم مرنة وسلسة.
.
النظام جزء من خطة متكاملة لتحسين إدارة المواقف العامة، وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق، ودعم النشاط التجاري من خلال تسهيل الوصول إلى المرافق الصناعية والتجارية للزوار والموظفين.
مصفح هي واحدة من المناطق الصناعية والتجارية الرئيسية في الإمارة، وتشهد كثافة مرورية عالية بسبب الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتدفق الموظفين والزوار اليومي. مع زيادة الطلب على المواقف العامة، ظهرت تحديات، بما في ذلك صعوبة العثور على أماكن متاحة والوقوف العشوائي، مما يؤثر على تدفق المرور وكفاءة التنقل في المنطقة.
يهدف تفعيل نظام المواقف المدفوعة في مصفح إلى معالجة هذه التحديات من خلال تنظيم استخدام المواقف وتحسين حركة المركبات، مما يسهل الوصول إلى المرافق ويعزز سلامة الطرق. كما تدعم هذه المبادرة النشاط الاقتصادي وتساهم في بيئة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة.