مواقف مدفوعة في مصفح بأبوظبي اعتباراً من 12 يناير

سيتم تقديم المواقف المدفوعة في القطاعات M1، M2، M3، M4 وM24، لتغطية 4,680 موقفًا، بما في ذلك أماكن مخصصة لأصحاب الهمم. تبلغ رسوم المواقف القياسية 2 درهم في الساعة. يمكن الدفع عبر القنوات الرقمية مثل تطبيقات درب وتم، الرسائل النصية، وآلات الدفع في الموقع، مما يوفر تجربة مستخدم مرنة وسلسة.