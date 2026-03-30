مواقف مدفوعة جديدة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي

أعلنت أبوظبي عن نظام جديد للمواقف المدفوعة في مناطق تجارية عدة بمدينة محمد بن زايد، بدءًا من 6 أبريل 2026. يهدف نظام المواقف المدفوعة في جميع أنحاء المنطقة إلى تنظيم استخدام المواقف، وتقليل تحديات المرور، وتحسين تجربة مستخدمي الطريق بشكل عام.
سيتعين على السائقين دفع درهمين في الساعة لأماكن الوقوف الثانوية. يمكن إجراء الدفعات عبر عدة قنوات رقمية، بما في ذلك تطبيقات درب وتم، والرسائل النصية القصيرة، أو أجهزة الدفع المتوفرة في المنطقة، مما يضمن تجربة مرنة وسلسة لجميع المستخدمين.
في المرحلة الأولى، سيتم تفعيل نظام المواقف المدفوعة في القطاعين التجاريين ME10 و ME11 بمدينة محمد بن زايد، وكذلك في المنطقة التجارية على طول الشارع الرئيسي ضمن مناطق الفلل Z17-01 و Z19 و Z20 و Z27. تهدف المبادرة إلى تنظيم المواقف في المناطق التي تشهد نشاطًا مروريًا عاليًا وكثافة تجارية.
سيتم تنظيم المواقف في مناطق الفلل المحيطة أيضًا، مع تخصيص أماكن وقوف حصرية لحاملي التصاريح، مما يساعد في الحفاظ على خصوصية السكان وتنظيم استخدام المواقف داخل الأحياء السكنية.
يهدف نظام المواقف المدفوعة في هذه القطاعات إلى معالجة تحديات المرور من خلال تنظيم استخدام المواقف وتقليل الوقوف غير المصرح به. سيساعد هذا في تحسين تدفق حركة المرور داخل القطاعات التجارية وتسهيل الوصول السلس إلى المؤسسات التجارية والخدمية، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويخلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة.
في وقت سابق، أعلنت السلطات عن افتتاح أربع منشآت لمواقف متعددة الطوابق في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي للمساعدة في تخفيف الازدحام المروري وتوفير المزيد من أماكن الوقوف في المنطقة.
تم إدخال أربعة مبانٍ للمواقف عبر القطاعات ME9 و ME10 و ME12، بما في ذلك منشأتان في ME10. إجمالاً، توفر الهياكل الجديدة 1,446 مكانًا لوقوف السيارات. يقع 682 من هذه الأماكن في ME9، و 346 في ME10، و 418 في ME12. كما تم تخصيص أماكن وقوف مخصصة لأصحاب الهمم.
تشهد مدينة محمد بن زايد حركة مركبات يومية عالية بسبب العدد الكبير من الموظفين والزوار الذين يتنقلون إلى قطاعاتها التجارية. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في المنطقة في نقص المواقف والوقوف العشوائي، مما يساهم في الازدحام. يمكن أن يؤثر هذا الوضع على النشاط التجاري من خلال صعوبة وصول الزوار إلى الأعمال التجارية بسهولة.
سيغطي التفعيل 11,030 موقفًا فرعيًا للسيارات، موزعة كالتالي:
ME10 (6,666 موقفًا)، ME11 (3,758 موقفًا)، Z17-01 (431 موقفًا)، Z19 (108 مواقف) و Z20 (67 موقفًا).
كما يوفر مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، مما يعكس التزام Q Mobility’s بحلول تنقل ذكية ومستدامة وشاملة تعزز جودة الحياة.
أعلنت Q Mobility عن تفعيل النظام تحت إشراف مركز النقل المتكامل (ITC) التابع لدائرة البلديات والنقل.
أكدت Q Mobility أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين إدارة مواقف السيارات وتسهيل حركة المرور في أبوظبي، تماشيًا مع رؤية الإمارة’s لنظام تنقل حضري مستدام ومتقدم.