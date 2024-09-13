مواقف مجانية في الشارقة بمناسبة المولد النبوي
أعلنت بلدية الشارقة أن مواقف السيارات العامة ستكون مجانية يوم الأحد، الموافق لـ 15 سبتمبر، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.
ومع ذلك، فإن الإعفاء لا يشمل المناطق الخاضعة للرسوم على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، والتي يمكن التعرف عليها من خلال اللافتات الزرقاء التي توضح تفاصيل مواقف السيارات.
ويتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول من كل عام، وهو الشهر الثالث من التقويم الهجري، في أغلب الدول الإسلامية، بما في ذلك دول الخليج.
بعد عطلة المولد النبوي، ينتظر سكان الإمارات عطلة طويلة في ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني. حيث تحتفل الدولة بهذه المناسبة يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 ديسمبر. ومع تزامن هذه الأيام مع عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، سيتمتع السكان بعطلة ممتدة لمدة أربعة أيام.
مواقف السيارات المدفوعة خلال العطلات الرسمية
في إطار تنظيم حركة المرور وتلبية الطلب المتزايد على مواقف السيارات في المناطق الحيوية، أعلنت بلدية الشارقة في 2 سبتمبر أن مواقف السيارات في منطقة مويلح التجارية أصبحت خاضعة للرسوم طوال الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية. وقد تم تركيب لافتات زرقاء في جميع أنحاء المنطقة لإعلام السائقين بالمواعيد الجديدة والرسوم المطلوبة.