مواقف مجانية في الشارقة بمناسبة المولد النبوي

في إطار تنظيم حركة المرور وتلبية الطلب المتزايد على مواقف السيارات في المناطق الحيوية، أعلنت بلدية الشارقة في 2 سبتمبر أن مواقف السيارات في منطقة مويلح التجارية أصبحت خاضعة للرسوم طوال الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية. وقد تم تركيب لافتات زرقاء في جميع أنحاء المنطقة لإعلام السائقين بالمواعيد الجديدة والرسوم المطلوبة.