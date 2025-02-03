مواقف سيارات بلا حواجز في "مول الإمارات" اليوم
يبدأ اليوم تطبيق نظام مواقف السيارات بلا حواجز في مول الإمارات بدبي. وتلقى سائقو السيارات الذين زاروا المركز التجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع إشعارات حول تطبيق نظام مواقف السيارات الجديد الذي تم تفعيله لأول مرة في ديرة سيتي سنتر الشهر الماضي، بحسب المطور ماجد الفطيم.
وتم الإعلان عن إطلاق نظام مواقف السيارات المدفوعة لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي بعد أن أبرمت مجموعة ماجد الفطيم عقداً لمدة خمس سنوات مع شركة باركين بي جي إس سي، أكبر مشغل لمرافق مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي. باستخدام تقنية وقوف السيارات السلسة الخاصة بشركة باركين، يلغي النظام الجديد الحاجة إلى توقف السائقين والانتظار عند حواجز الدخول أو الخروج من مناطق وقوف السيارات في المراكز التجارية.
وعلى الرغم من هذا التحديث، أكدت مجموعة ماجد الفطيم أن رسوم وقوف السيارات ستظل دون تغيير، مضيفة: "يعد تحديث مواقف السيارات السلس الجديد لدينا بتجربة خالية من التذاكر والحواجز حتى تتمكن من الدخول والخروج بسهولة وبدون أي متاعب ودون أي تأخير أو مخاوف بشأن التذاكر المفقودة".
فيما يلي لقطة شاشة للرسالة النصية القصيرة التي تلقاها أحد السائقين بعد القيادة عبر موقف السيارات التابع لوزارة التعليم:
لكن يتعين على سائقي السيارات أن يكونوا على دراية باللوائح المهمة، حيث سيتم فرض غرامة قدرها 150 درهماً إماراتياً في حالة عدم سداد رسوم وقوف السيارات خلال ثلاثة أيام من مغادرة مراكز التسوق.
كما أصبح المرور عبر مواقف السيارات في مول الإمارات خاضعاً لرسوم قدرها 3 دراهم، ويستخدم بعض السائقين مواقف السيارات في المول لتجنب الازدحام على الطرق الداخلية في البرشاء والوصول إلى شارع الشيخ زايد بشكل أسرع.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول نظام مواقف السيارات الجديد بدون تذاكر وبدون حواجز في مول الإمارات:
كيف يعمل؟
وبموجب النظام الجديد، يمكن لسائقي السيارات الدخول والخروج بسهولة دون التوقف عند الحواجز. وقالت مجموعة ماجد الفطيم إن سائقي السيارات سيحصلون على 4 ساعات مجانية لركن السيارات في أيام الأسبوع، مع فرض رسوم فقط إذا تجاوزوا الوقت المجاني المخصص لهم (4 ساعات فصاعداً).
ستقوم كاميرات باركين المتطورة بالتقاط لوحات الترخيص تلقائياً، وتتبع تقدم كل مركبة ومدة بقائها. بمجرد تجاوز فترة وقوف السيارات المجانية، سيتلقى السائقون رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط للدفع. يجب دفع الرسوم في غضون 3 أيام لتجنب أي غرامات وقوف.
ويحصل زوار المركز التجاري الذين ينفقون 150 درهماً أو أكثر على مواقف مجانية للسيارات طوال اليوم. وفي الوقت نفسه، يمكن لزوار فوكس سينما أو سكي دبي الاستمتاع بساعتين إضافيتين من مواقف السيارات المجانية بالإضافة إلى الساعات الأربع المجانية. وللحصول على هذه المزايا، يتعين على سائقي السيارات التحقق من صحة مشترياتهم لدى مكتب خدمة العملاء.
رسوم وقوف السيارات هي كما يلي:
4-0 ساعات: مجاناً
5-4 ساعات: 20 درهماً
6-5 ساعات: 40 درهماً
7-6 ساعات: 60 درهماً
8-7 ساعات: 100 درهم
أكثر من 8 ساعات: 150 درهماً
عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد): مجاناً
يُمنع ركن السيارة ليلاً - 200 درهم / يوم.
هل يتطلب التسجيل أو الاشتراك؟
وقالت مجموعة الفطيم إن هذا الأمر ليس ضرورياً إذا كانت السيارة مسجلة بالفعل في الإمارات، حيث يمكن لسائقي السيارات المسجلة استخدام الخدمة وركن سياراتهم دون مخالفات.
وسيتم التواصل مع سائقي السيارات من خلال رقم الهاتف المرتبط بتسجيل سيارتهم.
ينطبق الأمر نفسه على أولئك الذين يستخدمون سيارة مستأجرة أو مستعارة. سيتم إرسال رسوم وقوف السيارات والغرامة - إن وجدت - وتحصيلها من خلال شركة التأجير أو مالك السيارة المسجلة.
كيفية دفع رسوم وغرامات وقوف السيارات؟
لا توجد حاجة لتنزيل تطبيق جوال لاستخدام خدمة ركن السيارات. سيتم إرسال رسوم ركن السيارات عبر الرسائل القصيرة ويمكن الدفع من خلال الرابط المرسل في الرسالة القصيرة أو من خلال تطبيق باركين Parkin. كما تتوفر لسائقي السيارات خيارات الدفع من خلال بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان أو آبل باي Apple Pay.
ماذا لو لم يتم التعرف على لوحة الترخيص عند الدخول أو الخروج؟
أكدت مجموعة الفطيم أن نسبة الدقة تبلغ 99.99%. وأضافت: "في هذه الحالة الغير محتمل أن تحدث، لن يتم فرض رسوم على السائق". لأي مشكلة، اتصل على 800-Park (7275)
ملاحظة: يخضع المرور عبر مواقف السيارات في مول الإمارات لرسوم قدرها 3 دراهم.
كيفية الأعفاء من رسوم وقوف السيارات؟
احصل على موقف مجاني للسيارات لليوم عن طريق التحقق من:
مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري – تقديم إيصال يوضح إنفاق الحد الأدنى 150 درهماً إماراتياً.
خدمة عملاء سينما VOX – أظهر تذكرة من السينما واحصل على إعفاء من رسوم وقوف السيارات.
مكتب إدارة مواقف السيارات - تحدث إلى مسؤولي مواقف السيارات، ويمكنهم أيضاً التحقق من صحة موقف سيارتك بناءً على مشترياتك في المركز التجاري.
خدمة ركن السيارة - إذا كنت قد استخدمت الخدمة، فسيتم التحقق من موقف سيارتك تلقائياً.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت من أصحاب الهمم، فيمكنك الحصول على إعفاء من الرسوم من خلال مكتب خدمة العملاء.
ماذا سيحدث إذا لم تدفع؟
وقالت مجموعة الفطيم: "خلال يومين من المغادرة، ستتلقى رسالة تذكير عبر الرسائل القصيرة. وفي اليوم الثالث، ستتلقى مكالمة هاتفية لتذكيرك بالدفع. وإذا لم تدفع بعد اليوم الثالث، فسيتم فرض مخالفة وقوف السيارات في دبي والتي تبلغ 150 درهماً إماراتياً.
وأشارت مجموعة الفطيم إلى أن "غرامة وقوف السيارات هي الغرامة القياسية لأي تجاوز لوقت ركن السيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
هل هناك أي رسوم إضافية؟
ورغم عدم وجود رسوم إضافية لنظام الدفع بدون تذكرة، يتعين على السائقين أن يكونوا على دراية بالغرامات المحددة. فالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون تصريح، أو استخدام تصريح منتهي الصلاحية، أو عدم عرض هذا التصريح بشكل صحيح سيؤدي إلى غرامة قدرها 1000 درهم.
الخصوصية والأمان
يمكن للمقيمين أن يطمئنوا إلى أن لوحة ترخيص سيارتهم ومعلومات سيارتهم محمية بشكل آمن، ولن تتم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي أطراف ثالثة.
أما عن مدة تخزين بيانات المركبة، فهي تبقى في النظام طالما أن السيارة مسجلة لدى الحكومة، ولكن المعاملات لا يتم الاحتفاظ بها إلا لمدة ثلاث سنوات بغرض الأرشفة، ويمكن تقصير هذه المدة في أي وقت، بحسب ما ذكرته وزارة المواصلات والاتصالات.
لأي مشاكل تقنية أو استفسارات أخرى، يمكن للمقيمين زيارة مكتب خدمة العملاء في مركز مول الإمارات أو الاتصال على 800-Park (7275).