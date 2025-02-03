مواقف سيارات بلا حواجز في "مول الإمارات" اليوم

أما عن مدة تخزين بيانات المركبة، فهي تبقى في النظام طالما أن السيارة مسجلة لدى الحكومة، ولكن المعاملات لا يتم الاحتفاظ بها إلا لمدة ثلاث سنوات بغرض الأرشفة، ويمكن تقصير هذه المدة في أي وقت، بحسب ما ذكرته وزارة المواصلات والاتصالات.