مواقف رقمية مجانية لأصحاب الهمم في الإمارات
أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الأحد، الأول من سبتمبر، أن تصاريح المواقف لأصحاب الهمم في أبوظبي ودبي أصبحت رقمية.
ويؤدي هذا التحول إلى التخلص من الحاجة إلى التصاريح الورقية، مما يسمح لأصحاب الهمم بحمل تصاريحهم بسهولة على هواتفهم أو أجهزتهم.
وأكدت الهيئة أن هذه التصاريح الرقمية سيتم ربطها إلكترونياً بالنظام لمن لديهم تصاريح نشطة صادرة إما في أبوظبي أو دبي، مشيرة إلى أن هذه الخدمة الرقمية جعلت التنقل بين الإمارتين أكثر سهولة ومرونة.
في أبوظبي، يمكن لأصحاب الهمم ركن سياراتهم مجاناً في أماكن وقوف السيارات المدفوعة، بينما في دبي، لا تزال أماكن وقوف السيارات المدفوعة تفرض رسوماً.
وقالت سلامة الريامي، رئيسة الشبكات والعمليات في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن المشروع يعد خطوة جديدة في تحسين نوعية الحياة لأصحاب الهمم.
وأضافت "إننا نتخذ خطوة جديدة نحو الاستدامة والتحول الرقمي من أجل خلق واقع أفضل ومستقبل أسهل".
وفي الوقت نفسه، لم يعد أصحاب الهمم في الشارقة مضطرين إلى وضع بطاقات الهوية الخاصة بهم خلف زجاج سياراتهم للحصول على مواقف مجانية، حيث تم ربط بطاقاتهم تلقائياً بنظام المواقف العامة التابع للبلدية اعتباراً من شهر مايو/أيار الماضي.
والجدير بالذكر أيضًا أن أصحاب الهمم في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح موقف مجاني. العملية برمتها مجانية وسهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت. ويمكن القيام بذلك أيضًا عبر الإنترنت.