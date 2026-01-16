مواقف "ديسكفري جاردنز" بـ "رسوم".. وتصريح مجاني واحد لكل شقة

اعتباراً من الخميس 15 يناير، ستصبح مواقف السيارات في حدائق ديسكفري مدفوعة لتحسين إدارة المساحات وتقليل الازدحام في المجمع. سيلاحظ السكان والزوار لافتات مناطق مواقف السيارات المثبتة حديثاً مع إطلاق باركونيك لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في جميع أنحاء المجمع.

بموجب النظام الجديد، يحق لكل وحدة سكنية في المباني التي لا تحتوي على مواقف سيارات حالية الحصول على تصريح موقف مجاني واحد. وستتطلب المركبات الإضافية اشتراكاً مدفوعاً، حيث تم تحديد العضوية الشهرية بمبلغ 945 درهماً والعضوية ربع السنوية بمبلغ 2,625 درهماً، مما يوفر 210 دراهم مقارنة بالدفع الشهري.

يمكن للمقيمين تفعيل تصاريح مواقف السيارات المجانية الخاصة بهم من خلال بوابة تسجيل المستأجرين في باركونيك. تتوفر اشتراكات مواقف السيارات المدفوعة أيضاً عبر موقع باركونيك الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. أرسلت شركة نخيل، مطور المجمع، رسائل بريد إلكتروني تطلب من السكان تأمين مواقف السيارات قبل بدء تطبيق النظام.