مواقف "ديسكفري جاردنز" بـ "رسوم".. وتصريح مجاني واحد لكل شقة

اعتباراً من الخميس 15 يناير، ستصبح مواقف السيارات في حدائق ديسكفري مدفوعة لتحسين إدارة المساحات وتقليل الازدحام في المجمع. سيلاحظ السكان والزوار لافتات مناطق مواقف السيارات المثبتة حديثاً مع إطلاق باركونيك لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في جميع أنحاء المجمع.
بموجب النظام الجديد، يحق لكل وحدة سكنية في المباني التي لا تحتوي على مواقف سيارات حالية الحصول على تصريح موقف مجاني واحد. وستتطلب المركبات الإضافية اشتراكاً مدفوعاً، حيث تم تحديد العضوية الشهرية بمبلغ 945 درهماً والعضوية ربع السنوية بمبلغ 2,625 درهماً، مما يوفر 210 دراهم مقارنة بالدفع الشهري.
يمكن للمقيمين تفعيل تصاريح مواقف السيارات المجانية الخاصة بهم من خلال بوابة تسجيل المستأجرين في باركونيك. تتوفر اشتراكات مواقف السيارات المدفوعة أيضاً عبر موقع باركونيك الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. أرسلت شركة نخيل، مطور المجمع، رسائل بريد إلكتروني تطلب من السكان تأمين مواقف السيارات قبل بدء تطبيق النظام.
قال إيه كيه، (تم حجب الاسم بناءً على طلبه)، وهو مستأجر في حدائق ديسكفري: "يواجه السكان غالباً مشاكل في ركن السيارات ويضطرون إلى ركنها على الأرصفة، مما يؤدي إلى غرامات تصل إلى 500 درهم. نأمل أن تؤدي رسوم مواقف السيارات الإضافية إلى حصولنا على المزيد من أماكن ركن السيارات."
قال الوافد الهندي البالغ من العمر 24 عاماً والذي يعيش في حدائق ديسكفري منذ العام الماضي: "لا توجد لوحات لمواقف السيارات في موقعنا بعد، وما زلنا ننتظر توضيحاً بشأن حالة حسابنا في باركونيك."
وفقاً للإشعار، فُتح باب تقديم طلبات التصاريح المجانية في 24 ديسمبر 2025، بينما بدأت اشتراكات التصاريح المدفوعة اعتباراً من 9 يناير.
أوضحت إدارة مجتمعات دبي القابضة أيضاً أن كل وحدة سكنية بدون موقف خاص تحصل على تصريح مجاني واحد. ومع ذلك، يجب على المستأجرين الذين يمتلكون مركبات متعددة شراء أماكن إضافية. يجب على السكان ملاحظة أن التصاريح ستصدر فقط للوحدات السكنية المسجلة، وليس للسائقين الأفراد.
كما نصحت الشركة السكان بإكمال الطلبات على الفور لتجنب أي إزعاج. ووفقاً لهم، فإن هذه الخطوة هي جزء من الجهود المستمرة لتحسين مواقف السيارات المشتركة، وتعزيز السلامة، وتحسين إمكانية الوصول في جميع أنحاء حدائق ديسكفري.
سيتم تطبيق مواقف مدفوعة في المدينة العالمية بدبي اعتباراً من فبراير 2026. أُعلن عن مواقف مدفوعة في منطقة مصفح بأبوظبي اعتباراً من 12 يناير. توسع سالك وباركونيك في دبي نطاق المواقف المدفوعة ليشمل مركزين تجاريين في أبوظبي.