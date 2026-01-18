مواقف ديسكفري جاردنز.. احذروا عروض "الإيجار الوهمي"

أصدرت شركة "باركونيك" (Parkonic) يوم السبت (17 يناير) مذكرة تحذيرية لسكان مجمع "ديسكفري جاردنز" في دبي، تحثهم فيها على تجنب شراء أو استئجار تصاريح مواقف من بائعين غير رسميين، وذلك بعد ظهور منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض مساحات مواقف للإيجار.

وحذرت الشركة المزودة لمرافق المواقف في الإمارات قائلة: "يرجى الحذر من بائعي المواقف غير الرسميين. عضويات المواقف في ديسكفري جاردنز متاحة فقط من خلال تطبيق باركونيك. ولحمايتكم، يرجى تجنب شراء المواقف من صفحات التواصل الاجتماعي أو الأفراد. لا ترسلوا أي مدفوعات خارج تطبيق باركونيك، واستخدموا دائماً قنوات باركونيك الرسمية".

ويأتي هذا التحذير بعد عدة منشورات على صفحات مجتمع ديسكفري جاردنز على وسائل التواصل الاجتماعي تخبر السكان بتوفر مساحات مواقف خاصة للإيجار.

وستتحول المواقف في ديسكفري جاردنز إلى خدمة مدفوعة لتحسين إدارة المساحات وتقليل الازدحام في المجمع. ويُسمح لكل وحدة سكنية لا تتوفر لها مواقف خاصة بالحصول على تصريح مجاني واحد، بينما يتعين على السكان الذين يمتلكون أكثر من سيارة شراء اشتراكات عبر النظام الرسمي. وتأتي معظم عروض الإيجار هذه على وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص خُصصت لهم مساحة موقف لكنهم لا يمتلكون سيارة.

وجاء في أحد المنشورات على صفحة مجتمع ديسكفري جاردنز على فيسبوك: "مساحة موقف للإيجار - ديسكفري جاردنز. يتوفر موقف خارجي واحد للإيجار لسكان ديسكفري جاردنز فقط. إيجار شهري. يرجى مراسلتي على الخاص إذا كنتم مهتمين".

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.

وكتب ساكن آخر: "لدي مساحة موقف في ديسكفري جاردنز. أعيش في الشارع رقم 9 ولكن ليس لدي سيارة. إذا كان شخص ما مهتماً، يمكنه مراسلتي. لم أضع سعراً محدداً، ومن يقدم أفضل عرض سيحصل عليه".

وقالت شركة "باركونيك" إن تصاريح المواقف تُمنح فقط للوحدات السكنية المسجلة وليس للسائقين الأفراد، وهذا يعني أن أي ترتيبات مع أطراف ثالثة غير صالحة بموجب القواعد المعتمدة.

وعبر الهاتف، لم يذكر ممثل "باركونيك" ما إذا كانت سيتم اتخاذ إجراءات ضد ترتيبات المواقف غير المصرح بها، لكنه أكد مجدداً أن التصاريح الصادرة عبر تطبيق باركونيك هي الوحيدة الصالحة. وأضاف أن كل عملية تسجيل تخضع للمراقبة، ويمكن كشف محاولات التسجيل مرتين بأرقام هواتف محمولة أو أسماء مختلفة. ويمكن تقديم المزيد من التوضيحات من قبل الفريق القانوني والإعلامي.

وأوضح خبير قانوني لصحيفة "خليج تايمز": "لا يمكن للمستأجرين قانوناً تأجير مساحات المواقف الخاصة بهم كحق مستقل دون موافقة تعاقدية أو تنظيمية صريحة. قد تحدث ترتيبات خاصة غير رسمية، لكنها تحمل مخاطر قانونية وتعاقدية ما لم تكن مدعومة بعقد الإيجار ولوائح المبنى".

وقد أثارت منشورات تأجير المواقف قلقاً بين السكان، حيث علق أحدهم قائلاً: "بدأت تجارة جديدة الآن. من الأفضل لشركة باركونيك خفض قيمة رسوم المواقف حتى لا يضطر أحد للجوء إلى الخارج".

وسيحتاج السكان الذين يمتلكون أكثر من سيارة إلى اشتراك مدفوع، حيث تبلغ قيمة العضوية الشهرية 945 درهماً، والعضوية الربع سنوية 2,625 درهماً، مما يوفر 210 دراهم مقارنة بالدفع الشهري. وأثار العديد من المستأجرين مخاوف بشأن رسوم المركبات الإضافية، واصفين إياها بـ "معدلات مثيرة للقلق" و"رسوم باهظة جداً للمركبة الثانية".

ويوم الجمعة (15 يناير)، أجلت "باركونيك" بدء خدمة المواقف المدفوعة في ديسكفري جاردنز ومددت الموعد النهائي لتسجيل السكان بعد تقارير عن مشاكل تقنية في تطبيق المواقف بين المستأجرين.

وفي إخطار وُجه للسكان، قالت الشركة المزودة للخدمة إنها مددت تفعيل المواقف المدفوعة في الشوارع حتى الساعة 8 مساءً من يوم الاثنين الموافق 19 يناير، لإتاحة وقت إضافي للتسجيل. وقالت الشركة: "نحن نتفهم أن السكان قد يحتاجون إلى وقت إضافي لإكمال تسجيل مواقفهم، ولدعم ذلك، تم تمديد تفعيل المواقف في الشوارع".