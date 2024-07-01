مواقف "دبي مول" مدفوعة اعتباراً من اليوم

ظهرت لافتات لمشغل رسوم الطرق في الإمارات "سالك" في عدة أماكن عدة داخل وخارج "دبي مول"، قبل يوم واحد من بدء وجهة التسوق هذه تطبيق نظام مواقف السيارات المدفوعة لزوارها.

وتم وضع علامة سالك التجارية ذات اللونين الرمادي والأبيض على جميع مداخل وألواح مواقف السيارات، ومع ذلك، لم تتم رؤية أي حواجز أو كاميرات مرئية في مناطق وقوف السيارات.