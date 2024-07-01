مواقف "دبي مول" مدفوعة اعتباراً من اليوم
ظهرت لافتات لمشغل رسوم الطرق في الإمارات "سالك" في عدة أماكن عدة داخل وخارج "دبي مول"، قبل يوم واحد من بدء وجهة التسوق هذه تطبيق نظام مواقف السيارات المدفوعة لزوارها.
وتم وضع علامة سالك التجارية ذات اللونين الرمادي والأبيض على جميع مداخل وألواح مواقف السيارات، ومع ذلك، لم تتم رؤية أي حواجز أو كاميرات مرئية في مناطق وقوف السيارات.
واعتباراً من اليوم 1 يوليو، سيتم البدء بتطبيق نظام مواقف السيارات المدفوعة في دبي مول بالتعاون مع شركة سالك. سيتم تطبيقه على مواقف الجراند و السينما و الأزياء، في حين ستظل مواقف زعبيل ومناظر "فاونتن فيوز" مجانية في الوقت الراهن.
وداخل المول، تم وضع لافتات تشير إلى أسعار مواقف السيارات المدفوعة خارج عدة مصاعد، ستبقى هذه الخدمة مجانية لمدة أربع ساعات في أيام الأسبوع وست ساعات في عطلة نهاية الأسبوع. وبعد ذلك، سيتم فرض رسوم عن كل ساعة إضافية في المول. وتتراوح الرسوم من 20 درهماً إلى 1000 درهم لاستخدام المواقف لأكثر من 24 ساعة.
ووفقاً للمشغلين، سيتم خصم الرسوم من حساب سالك للسيارة عند الخروج من المواقف، وستحتاج السيارات إلى بطاقة سالك للدخول إلى مواقف دبي مول والركن فيها، ولم يتضح حالياً كيف سيتم إيقاف السيارات التي لا تحمل هذه البطاقة.
مساء يوم الأحد، كان هناك حراس أمن في المول عند مداخل جميع أماكن وقوف السيارات لتوجيه السيارات وإعادة توجيهها.