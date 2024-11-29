مواقف مجانية في الشارقة ودبي من 2 إلى 3 ديسمبر
أعلنت الشارقة عن مجانية مواقف السيارات لمدة يومين بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إعفاء مستخدمي مواقف السيارات العامة في الإمارة من الرسوم يومي 2 و3 ديسمبر، على أن تستأنف مواقف السيارات المدفوعة يوم الأربعاء 4 ديسمبر.
ومع ذلك، سيتم تطبيق الرسوم كالمعتاد في مناطق المواقف المدفوعة في الشارقة والتي تخضع للرسوم في كل أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية. ويمكن تحديد هذه المناطق من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.
وفي وقت سابق، أعلنت دبي أيضًا عن مجانية مواقف السيارات خلال العطلات الرسمية المقبلة.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، أن جميع مواقف السيارات العامة ستكون مجانية (باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق)، اعتباراً من يوم الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول حتى نهاية يوم الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول.
ويترجم هذا إلى فترة ركن مجانية للسيارات لمدة ثلاثة أيام حيث لا يتم فرض أي رسوم أيام الأحد.
سيحصل معظم السكان على عطلة نهاية أسبوع مدتها أربعة أيام بمناسبة عيد الاتحاد هذا العام. وكانت السلطات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق أن يومي 2 و3 ديسمبر إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والعام.
سيتم إغلاق جميع المدارس الخاصة والحضانات والجامعات في دبي يومي 2 و3 ديسمبر، على أن تستأنف الدراسة بشكل طبيعي اعتبارًا من يوم الأربعاء 4 ديسمبر.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني - الذي يسمى الآن عيد الاتحاد - في الثاني من ديسمبر من كل عام للاحتفال بتوحيد الإمارات في عام 1971. وتحتفل الدولة هذا العام بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها.
وستقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية - التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة - وسط "المناظر الطبيعية الخلابة" في العين.