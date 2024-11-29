مواقف مجانية في الشارقة ودبي من 2 إلى 3 ديسمبر

أعلنت الشارقة عن مجانية مواقف السيارات لمدة يومين بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إعفاء مستخدمي مواقف السيارات العامة في الإمارة من الرسوم يومي 2 و3 ديسمبر، على أن تستأنف مواقف السيارات المدفوعة يوم الأربعاء 4 ديسمبر.