مواقف الشارقة مجانية غداً احتفالاً برأس السنة
أعلنت الجهات المعنية في إمارة الشارقة، يوم الأحد، أن مواقف السيارات العامة ستكون مجانية يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة. ومع ذلك، فإن هذا الاستثناء لا يشمل مناطق المواقف المدفوعة التي تعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية. وتتميز هذه المناطق بوجود لوحات إرشادية زرقاء اللون لمواقف السيارات.
ستستأنف مواقف السيارات المدفوعة يوم الخميس 2 يناير 2025. وتأتي هذه التحديثات تماشياً مع إعلان السلطات عن ساعات عمل خدماتها خلال عطلة رأس السنة الجديدة 2025.
خطة أمنية لاستقبال العام الجديد
أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها التامة لاستقبال العام الجديد 2025، من خلال خطة مرورية أمنية شاملة.
وأوضح العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للعمليات والدعم الأمني أن الخطة تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في مختلف أنحاء الإمارة مع التركيز على المناطق والمواقع الحيوية التي تشهد فعاليات واحتفالات كبرى، بما في ذلك إطلاق الألعاب النارية على كورنيش الحيرة والبحيرة وكورنيش خورفكان والمرافق العامة الأخرى، فضلاً عن مراقبة الحركة المرورية على الطرق الخارجية للحفاظ على انسيابية الحركة وحماية الأرواح والممتلكات.
كما ستستخدم شرطة الشارقة كافة الموارد المتاحة والتقنيات الذكية المتطورة، بما في ذلك أنظمة المراقبة والاتصالات الحديثة، لدعم عمليات أمن المرور، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ في جميع الأوقات.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تنسيق وثيق مع الشركاء الرئيسيين مثل بلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وشركة رافد لحلول المركبات.
ودعا العميد الناعور الجمهور إلى التعاون مع رجال الأمن في مواقع الاحتفالات واتباع تعليماتهم والتقيد بالإرشادات المرورية لضمان سلامتهم وتجنب الازدحام، مؤكداً أن كافة الفرق جاهزة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بمهنية.
يمكن تقديم البلاغات الطارئة من خلال الرقم 999، في حين يمكن تقديم البلاغات غير الطارئة من خلال الرقم 901، للمساعدة في الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمن والسلامة العامة.