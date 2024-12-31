مواقف الشارقة مجانية غداً احتفالاً برأس السنة

أعلنت الجهات المعنية في إمارة الشارقة، يوم الأحد، أن مواقف السيارات العامة ستكون مجانية يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة. ومع ذلك، فإن هذا الاستثناء لا يشمل مناطق المواقف المدفوعة التي تعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية. وتتميز هذه المناطق بوجود لوحات إرشادية زرقاء اللون لمواقف السيارات.