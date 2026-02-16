مواعيد ورسوم بوابات درب والمواقف العامة بأبوظبي

أعلنت كيو موبيليتي عن رسوم ومواعيد بوابات درب ومواقف خلال شهر رمضان هذا العام.

سيتم تطبيق رسوم بوابات التعرفة يوميًا من الاثنين إلى السبت خلال فترة الذروة الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا، وفترة الذروة المسائية من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، برسوم قدرها 4 دراهم لكل عبور. وستظل أيام الأحد مجانية بدون رسوم.