النقل

مواعيد ورسوم بوابات درب والمواقف العامة بأبوظبي

تطبيق رسوم بوابات التعرفة يوميًا من الاثنين إلى السبت خلال فترة الذروة الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا
مواعيد ورسوم بوابات درب والمواقف العامة بأبوظبي
بوجا مانييري
تاريخ النشر

أعلنت كيو موبيليتي عن رسوم ومواعيد بوابات درب ومواقف خلال شهر رمضان هذا العام.

سيتم تطبيق رسوم بوابات التعرفة يوميًا من الاثنين إلى السبت خلال فترة الذروة الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا، وفترة الذروة المسائية من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، برسوم قدرها 4 دراهم لكل عبور. وستظل أيام الأحد مجانية بدون رسوم.

بالنسبة لمواقف السيارات العامة، ستكون الساعات المدفوعة من الاثنين إلى السبت على فترتين: من 9 صباحًا إلى 6 مساءً، ومن 9 مساءً إلى 2 صباحًا. الرسوم محددة بـ 2 درهم للساعة لمواقف السيارات العادية و 3 دراهم للساعة للمواقف المميزة. ستكون مواقف السيارات مجانية أيام الأحد.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com