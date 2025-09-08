مهلة 4 أيام لاسترجاع المركبات المحجوزة منذ أكثر من 6 أشهر في الشارقة

أصدرت بلدية مدينة الشارقة إشعارًا عاجلاً يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025.
يستهدف الإشعار أصحاب المركبات والآليات والدراجات النارية أو الهوائية التي تم حجزها لمدة تزيد على ستة أشهر دون اتخاذ أي إجراء لفك الحجز عنها.
في هذه الحالة، يجب على المالكين مراجعة إدارة التفتيش والرقابة في المنطقة الصناعية الخامسة بالشارقة خلال أربعة أيام من تاريخ نشر الإشعار. وعليهم بعد ذلك اتباع الإجراءات اللازمة واسترجاع مركباتهم.
وفي حال فشلهم في ذلك، قالت الهيئة إنها ستبيع المركبات عبر مزاد علني يوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2025.
في الثاني من سبتمبر/أيلول، اعتمدت الشارقة تعديلاً جديداً ينص على أن المركبات المحجوزة سيتم التصرف فيها بعد 3 أشهر، إذا لم يتبع المالك إجراءات استرجاع المركبة خلال تلك الفترة.
للإفراج عن المركبات، يُطلب من مالكيها عادةً دفع غرامة تتراوح بين 5000 و30000 درهم. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على القائمة الكاملة للرسوم، بعد تعديلها في أوائل عام 2025.