من رحلاتِ الثمانمائة مليون ..مترو دبي يستأثرُ بـ 37%

ظل مترو دبي هو وسيلة النقل العام الأكثر شعبية، حيث شكل عدد الركاب على القطارات بدون سائق 37 بالمائة من المستخدمين عبر وسائل التنقل المختلفة.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) الأحد أن النقل العام وخدمات التنقل المشترك وسيارات الأجرة سجلت 802.1 مليون راكب العام الماضي، مقارنة بـ 747.1 مليون في عام 2024، بزيادة قدرها 7.4 بالمائة. وبلغ متوسط عدد الركاب اليومي 2.2 مليون راكب، ارتفاعًا من 2 مليون في العام السابق.

بلغ العدد الإجمالي للرحلات عبر النقل العام والتنقل المشترك وسيارات الأجرة 167.3 مليون رحلة في عام 2025، بما في ذلك 120 مليون رحلة سيارة أجرة وأكثر من 41 مليون رحلة تنقل مشترك.

سجل شهر أكتوبر أعلى حجم شهري للركاب بواقع 72.8 مليون راكب، يليه نوفمبر بـ 72.6 مليون وديسمبر بـ 71.4 مليون. وتراوح عدد الركاب خلال الأشهر المتبقية بين 61 مليون و 69 مليون.

مترو دبي