من رحلاتِ الثمانمائة مليون ..مترو دبي يستأثرُ بـ 37%

ظل مترو دبي هو وسيلة النقل العام الأكثر شعبية، حيث شكل عدد الركاب على القطارات بدون سائق 37 بالمائة من المستخدمين عبر وسائل التنقل المختلفة.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) الأحد أن النقل العام وخدمات التنقل المشترك وسيارات الأجرة سجلت 802.1 مليون راكب العام الماضي، مقارنة بـ 747.1 مليون في عام 2024، بزيادة قدرها 7.4 بالمائة. وبلغ متوسط عدد الركاب اليومي 2.2 مليون راكب، ارتفاعًا من 2 مليون في العام السابق.
بلغ العدد الإجمالي للرحلات عبر النقل العام والتنقل المشترك وسيارات الأجرة 167.3 مليون رحلة في عام 2025، بما في ذلك 120 مليون رحلة سيارة أجرة وأكثر من 41 مليون رحلة تنقل مشترك.
سجل شهر أكتوبر أعلى حجم شهري للركاب بواقع 72.8 مليون راكب، يليه نوفمبر بـ 72.6 مليون وديسمبر بـ 71.4 مليون. وتراوح عدد الركاب خلال الأشهر المتبقية بين 61 مليون و 69 مليون.
مترو دبي
نقل مترو دبي 294.7 مليون راكب عبر خطيه الأحمر والأخضر في عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بعام 2024.
سجلت محطة مترو برجمان، وهي محطة تبادل تخدم كلا الخطين، أعلى حجم للركاب بواقع 17.8 مليون راكب، بزيادة تزيد عن 1.5 مليون مقارنة بالعام السابق. تلتها محطة مترو الرقة بـ 13.8 مليون راكب.
على الخط الأحمر، سجلت محطة مترو الاتحاد 13.6 مليون راكب، تلتها محطة مترو مول الإمارات بـ 11.2 مليون ومحطة مترو برج خليفة دبي مول بـ 10.9 مليون.
على الخط الأخضر، احتلت محطة مترو شرف دي جي المرتبة الأولى بـ 10.5 مليون راكب، تلتها محطة مترو بني ياس سكوير بـ 8.4 مليون ومحطة مترو الاستاد بـ 7.5 مليون.
الحافلات العامة
نقلت الحافلات العامة 197.2 مليون راكب في عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بعام 2024. وشكلت الحافلات 25 في المائة من إجمالي المستخدمين عبر وسائل النقل العام والتنقل المشترك وسيارات الأجرة.
سيارات الأجرة والنقل الفاخر
نقلت سيارات الأجرة 209 ملايين راكب في عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 4 في المائة. وشكلت سيارات الأجرة 26 في المائة من إجمالي المستخدمين، مقارنة بـ 27 في المائة في عام 2024، مسجلة تراجعًا للعام الثالث على التوالي.
خدمات النقل الفاخر (الليموزين)، التي لا تُدرج ضمن إجمالي ركاب النقل العام، خدمت 23.6 مليون راكب في عام 2025، مقارنة بـ 19.2 مليون في عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 22 في المائة.
التنقل المشترك
خدمات التنقل المشترك — بما في ذلك المركبات القائمة على التطبيقات، ومركبات الإيجار بالساعة، والحافلات حسب الطلب — نقلت 72.9 مليون راكب، مسجلة نموًا بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2024.
ارتفعت حصتها من إجمالي المستخدمين من 6.2 في المائة في عام 2023 إلى 7.5 في المائة في عام 2024 ووصلت إلى 9 في المائة في عام 2025، مما يعكس نموًا مستدامًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
النقل البحري والترام
خدمت وسائل النقل البحري، بما في ذلك العبرات وسيارات الأجرة المائية وعبّارة دبي، 18.4 مليون راكب في عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2024. وشكلت هذه الخدمات 2 في المائة من إجمالي المستخدمين.
نقل ترام دبي 9.9 مليون راكب، بزيادة 5 في المائة على أساس سنوي، محافظًا على حصة 1 في المائة.
