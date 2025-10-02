من جزيرة ياس إلى مطار زايد في 20 دقيقة: إطلاق خط الترام الرابع الجديد بأبوظبي

وفي كلمته الرئيسية، سلّط سعيد سالم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي، الضوء على هذه الرؤية قائلاً: "لم يعد التنقل يقتصر على الوصول إلى محطة أو موقف، بل أصبح يشمل الرحلة بأكملها - من المنازل والمدارس إلى أماكن العمل والوجهات الثقافية. هدفنا هو رحلة واحدة مترابطة، حيث لا يفكر الركاب في وسائل النقل أو التنقل، بل في الوصول إلى وجهاتهم دون أي احتكاك."