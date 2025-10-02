من جزيرة ياس إلى مطار زايد في 20 دقيقة: إطلاق خط الترام الرابع الجديد بأبوظبي

سيحصل سكان أبوظبي قريبًا على خيار نقل جديد - وهو الترام الذي يربط جزيرة ياس بمطار زايد الدولي، في مدة تنقل لا تتجاوز 20 دقيقة.
تم تصميم المسار، الذي سيربط المراكز السياحية والسكنية الرئيسية بالمطار، لتوفير رحلات سريعة وموثوقة وسلسة، مما يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة.
ومن المتوقع أن يساهم خط الترام الرابع الجديد لشركة أبوظبي للنقل في تقليل أوقات السفر وتخفيف الازدحام بشكل كبير، حيث تم عرضه في المعرض والمؤتمر العالمي للبنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية، حيث سلط المسؤولون الضوء على دوره في ربط معالم جزيرة ياس والمجتمعات السكنية ومراكز السكك الحديدية عالية السرعة المستقبلية.
قم بالاطلاع على خريطة خط الترام رقم 4 أدناه:
سيستفيد الركاب من خدمات الترام كل خمس دقائق. وخلال الفعاليات الكبرى، يمكن تشغيل الترام بشكل متزامن لنقل ما يصل إلى 600 راكب، مما يوفر بديلاً أسرع وأكثر سلاسةً للمركبات الخاصة.
يُعدّ هذا الخط جزءًا من رؤية أوسع لشبكة نقل متكاملة في أبوظبي. ويكمّل مشروع "أوربان لوب" مشروع القطار الخفيف، ومن المتوقع أن يبدأ بنقل الركاب عبر شوارع أبوظبي المزدحمة بنهاية هذا العام. يتميز المشروع بمركبات ذاتية القيادة، شبيهة بالمركبات الصغيرة، مصممة لربط الوجهتين الأولى والأخيرة.
تتسع كل مقصورة لما بين شخصين وعشرة ركاب، وهي مجهزة لتلائم مناخ المنطقة بتكييف هواء متطور وحماية من الغبار. يمكن للركاب الصعود إلى الحافلة في حيهم والوصول إلى مكاتبهم ومراكزهم الثقافية ومحطات النقل دون مغادرة المقصورة.
وبما أن أبوظبي، وخاصة جزيرة ياس، تشهد تطوراً سريعاً في البنية التحتية، فإن خط الترام يعتبر ضرورياً لضمان سلاسة الحركة في جميع أنحاء المدينة، ودعم التنقلات اليومية والسياحة.
وقدم المتحدث باسم شركة أبوظبي للنقل أمثلة عملية لكيفية تبسيط النظام للسفر: حيث يمكن للمقيمين ركن سياراتهم وركوب الترام مباشرة إلى الاتحاد أرينا لحضور حفل موسيقي، بينما يمكن للسياح ركوب الترام والتوجه إلى ديزني لاند أبوظبي القادمة أو مناطق الجذب الأخرى دون متاعب المرور.
وفي كلمته الرئيسية، سلّط سعيد سالم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي، الضوء على هذه الرؤية قائلاً: "لم يعد التنقل يقتصر على الوصول إلى محطة أو موقف، بل أصبح يشمل الرحلة بأكملها - من المنازل والمدارس إلى أماكن العمل والوجهات الثقافية. هدفنا هو رحلة واحدة مترابطة، حيث لا يفكر الركاب في وسائل النقل أو التنقل، بل في الوصول إلى وجهاتهم دون أي احتكاك."
وأضاف مسؤولو شركة أبوظبي للمترو أن التكامل الرقمي، بما في ذلك إصدار التذاكر الموحدة، وإدارة الطلب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخوارزميات التنبؤية، سيجعل التنقل أكثر سلاسة وكفاءة وتركيزًا على الإنسان. كما يتماشى النظام مع أهداف أبوظبي لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 من خلال تقليل انبعاثات حركة المرور وتحسين إمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة في جميع أنحاء المدينة لجميع السكان.
الخط الرابع هو الأول من بين عدة توسعات مخطط لها في شبكة قطار أبوظبي الخفيف وشبكة النقل السريع، مما يرسخ مكانة المدينة كمدينة رائدة في مجال التنقل الحضري المستدام والذكي والمترابط. وأكد المسؤولون على أهمية أن يكون النقل العام بمثابة حلقة وصل، تُسهّل الحياة اليومية من خلال ربط السكان والزوار بأماكن العمل والدراسة والترفيه دون الحاجة إلى مركبات خاصة.