مكافأة السائقين الملتزمين: "يوم بلا حوادث" في الإمارات يمنح خصم أربع نقاط سوداء

مع انتهاء العطلة الصيفية واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للعودة إلى المدارس، أعلنت وزارة الداخلية أن يوم 25 أغسطس 2024 - بداية العام الدراسي الجديد - سيكون "يومًا بلا حوادث".

ستُنفّذ وزارة الداخلية هذه المبادرة بالتنسيق مع جميع إدارات الشرطة في جميع أنحاء الدولة. ويُصادف هذا اليوم سنويًا عودة الطلاب إلى المدارس في جميع أنحاء الدولة، بهدف تعزيز السلامة المرورية مع ازدياد حركة المرور بعد انقطاع دام شهرين بسبب العطلة الصيفية.

خصم النقاط السوداء

ولتحفيز سائقي السيارات، وضعت الوزارة نظام مكافآت لمن لا يخالف أي قانون مروري في هذا اليوم.

في حال تقديم تعهد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، وعدم تسجيل أي مخالفات حتى 25 أغسطس، سيتم خصم أربع نقاط سوداء من رخصة القيادة الخاصة بك. سيتم الخصم إلكترونيًا بحلول 15 سبتمبر 2025، مما يُغني عن زيارة مراكز الخدمة.

انتهاكات القواعد المتكررة

وقال العميد حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي إن المبادرة لا تهدف فقط إلى تعزيز السلامة في يوم عودة الأطفال إلى المدارس، بل تهدف أيضاً إلى رفع مستوى الوعي حول المخالفات المرورية المتكررة.

وطلب من سائقي السيارات ربط حزام الأمان، واتباع حدود السرعة على الطريق، والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، والقيادة دون تشتيت الانتباه مثل الهواتف المحمولة، وإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية.