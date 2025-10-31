منطقتان جديدتان لمواقف السيارات المدفوعة بدبي

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت باركين عن منطقتين جديدتين في مردف، وهما مجانيتان أيام الأحد والعطلات الرسمية. تطبق هاتان المنطقتان رسومًا متغيرة لمواقف السيارات. كما أضافت مناطق جديدة مدفوعة الأجر لمواقف السيارات في الجداف في أغسطس من هذا العام. وفي يوليو، أُعلن عن منطقة جديدة لمواقف السيارات في بوابة الخيل.