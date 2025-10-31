منطقتان جديدتان لمواقف السيارات المدفوعة بدبي

أضافت باركين منطقتين جديدتين لمواقف السيارات مدفوعة الأجر: مدينة دبي للاستوديوهات ومدينة التعهيد. وأعلنت باركين، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة مدفوعة الأجر في المدينة، يوم الجمعة عن تطبيق رسوم مواقف السيارات العامة في هاتين المنطقتين.
تم تطبيق تعرفة مواقف السيارات العامة في مدينة دبي للتعهيد ومدينة دبي للاستوديوهات تحت الرمز T. وتم تركيب لوحات إرشادية واضحة للإشارة إلى المناطق المخصصة، حسبما تم الإعلان عنه على X.
ستكون تعرفة مواقف السيارات خلال ساعات العمل (من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً) على النحو التالي:
نصف ساعة: 2 درهم
ساعة واحدة: 4 دراهم
ساعتين: 8 دراهم
ثلاث ساعات: 12 درهمًا
أربع ساعات: 16 درهمًا
خمس ساعات: DH20
ست ساعات: 24 درهمًا
سبع ساعات: 28 درهمًا
24 ساعة: 36 درهمًا
ستكون اشتراكات مواقف السيارات لهذه المناطق على النحو التالي:
شهر واحد: 315 درهمًا
3 أشهر: 840 درهمًا
6 أشهر: 1680 درهمًا
سنة واحدة: 2940 درهمًا
اقرأ تقرير صحيفة خليج تايمز للحصول على تفاصيل حول شروط امتلاك مركبات متعددة وكيفية الاشتراك.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت باركين عن منطقتين جديدتين في مردف، وهما مجانيتان أيام الأحد والعطلات الرسمية. تطبق هاتان المنطقتان رسومًا متغيرة لمواقف السيارات. كما أضافت مناطق جديدة مدفوعة الأجر لمواقف السيارات في الجداف في أغسطس من هذا العام. وفي يوليو، أُعلن عن منطقة جديدة لمواقف السيارات في بوابة الخيل.