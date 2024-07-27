منطقتان جديدتان لمواقف السيارات المدفوعة بأبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للتنقل أن مواقف السيارات مدفوعة الأجر ستبدأ في أبوظبي اعتباراً من 29 يوليو في منطقتي خليفة التجارية والاتحاد بلازا في مدينة خليفة.

وبحسب منشور على موقع X، فقد تم تركيب أعمال البنية التحتية واللوحات الإرشادية تمهيداً لخدمة مواقف.

وأعلنت الهيئة أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل حالات المواقف غير القانونية، وتحسين السلامة والأمن في المدينة، والحفاظ على المظهر البصري للشوارع.