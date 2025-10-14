منشورات تحذيرية من شرطة الشارقة على المركبات المتوقفة عشوائياً حول المساجد

حثت شرطة الشارقة السائقين على ضرورة ركن مركباتهم في الأماكن المخصصة لها وتجنب الوقوف خلف المركبات الأخرى أو في الأماكن غير المخصصة، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور يدل على الوعي والمسؤولية التي تسهم في انسيابية حركة المرور وسلامة جميع مستخدمي الطريق.