منشورات تحذيرية من شرطة الشارقة على المركبات المتوقفة عشوائياً حول المساجد

انطلقت الحملة التوعوية بعد أن أدى الوقوف العشوائي إلى ازدحام مروري وإعاقة حركة المركبات
الصورة: شرطة الشارقة على الفيسبوك

أطلقت شرطة الشارقة حملة توعوية ميدانية تهدف إلى الحد من الوقوف العشوائي للمركبات حول المساجد، وخاصة أثناء صلاة الجمعة.

وأوضح العميد مرزوق خلفان النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الحملة جاءت استجابة لملاحظات ميدانية ومرورية كشفت عن حالات الوقوف العشوائي، ما يؤدي إلى ازدحام مروري وإعاقة حركة المركبات.

وأشار إلى أن شرطة الشارقة اعتمدت نهجاً توعوياً لمعالجة مثل هذه السلوكيات من خلال توزيع منشورات تحذيرية على المركبات المخالفة تحمل رسالة مفادها "الوقوف خلف المركبات الأخرى يسبب ازدحاماً مرورياً ويضيع وقت الآخرين".

وأكد النقبي أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المروري وترسيخ ثقافة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، مشيراً إلى أن الانضباط المروري سلوك حضاري يعكس احترام الفرد للمجتمع.

حثت شرطة الشارقة السائقين على ضرورة ركن مركباتهم في الأماكن المخصصة لها وتجنب الوقوف خلف المركبات الأخرى أو في الأماكن غير المخصصة، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور يدل على الوعي والمسؤولية التي تسهم في انسيابية حركة المرور وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

