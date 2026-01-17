مليون درهم جوائز "سباق ديوان سمو حاكم دبي" للدراجات الهوائية غداً

ستُطرح جوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم خلال النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تستضيف "سباق ديوان سمو حاكم دبي" لفئة النخبة رجال يوم الأحد (18 يناير).
وينظم السباق المكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، حيث سيجمع أقوى الدراجين في البطولة للتنافس على الجائزة الكبرى.
يمر مسار السباق عبر عدد من أبرز المعالم الثقافية والحضرية في دبي، قبل أن ينتهي في محمية المرموم الخلابة في سيح السلم.
سينطلق السباق في تمام الساعة 12:45 ظهراً ويستمر لمدة أربع ساعات تقريباً؛ حيث سيبدأ من ديوان الحاكم في منطقة الفهيدي وينتهي عند مضمار الدراجات الهوائية في المرموم.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق عدة طرق في دبي بشكل مؤقت تزامناً مع إقامة "سباق بلاط حكام دبي".
ووفقاً للهيئة، تشمل الطرق المتأثرة كلاً من: شارع جميرا، شارع الوصل، شارع الميدان، شارع الميناء، شارع العروبة، شارع الحديقة، شارع إكسبو، شارع القدرة، شارع المنامة، طريق لهباب، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.
سيتم تنفيذ إغلاقات الطرق قبل حوالي 10 دقائق من مرور السباق، على أن يُعاد فتحها فور اكتمال السباق وعبور المتسابقين للمسار.