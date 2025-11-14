مقود بلا سائق..تجربة "خليج تايمز" لأوبر ذاتية القيادة بأبوظبي

اهتز مقود القيادة أولاً. ثم بدأ بالدوران — ببطء وتأنٍ — على الرغم من أن مقعد السائق كان خالياً تماماً. للحظة، شعرت وكأن شبحاً تسلل خلف المقود، يوجه السيارة للخروج من موقف الانتظار بينما أضاءت لوحة القيادة بصوت هادئ يعلن بدء الرحلة.
كانت هذه هي تجربة داخل سيارة "أوبر" ذاتية القيادة بالكامل في أبوظبي — لا يوجد سائق أمان، ولا تدخل بشري، مجرد مركبة كهربائية مكدسة بأجهزة الاستشعار تتنقل في جزيرة ياس بمفردها. دعت "أوبر" صحيفة "الخليج تايمز" لإحدى أولى تجارب الركاب قبل إطلاق الخدمة للجمهور، حيث ستصبح أبوظبي أول مدينة خارج الولايات المتحدة والصين تقدم رحلات ذاتية القيادة بالكامل.
في الداخل، تصرفت السيارة بثقة محسوبة: تخفيف السرعة فوق المطبات، التوقف لحركة المرور المندمجة، ومنح مسافة واسعة للمشاة. استمر المقود في الدوران من تلقاء نفسه بدقة هادئة، بينما عرضت شاشة كل قرار — تغيير المسار، الانعطاف، الكبح — في الوقت الفعلي.
هذا الإنجاز الهادئ استغرق سنوات من العمل. قال محمد جردانة، رئيس قسم التنقل الذاتي في الشرق الأوسط لدى "أوبر": "تعمل شركة WeRide هنا منذ عام 2021 — وقد جرت الكثير من الاختبارات دون ركاب".
تأتي هذه الرحلة في الوقت الذي أصدرت فيه أبوظبي ترخيصاً رسمياً للاستخدام التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل لأول مرة. أعلن مركز النقل المتكامل (ITC) يوم الثلاثاء عن إطلاق العمليات التجارية للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع (Level 4) بالكامل في الإمارة — وهو أول تطبيق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كجزء من هذا الإطار، منح مركز النقل المتكامل أول تصريحين للتشغيل التجاري للأساطيل ذاتية القيادة. تشمل المرحلة الأولى عمليات شركتي WeRide بالتعاون مع Uber و Tawasul، وشركة AutoGo–K2 مع ApolloGo–Baidu، بعد استكمال جميع متطلبات السلامة والجاهزية واختبارات حركة المرور الواقعية.
تراكمت لدى سيارات WeRide Robotaxis أكثر من 800,000 كيلومتر من الاختبارات في أبوظبي اعتباراً من أكتوبر 2025 — بما في ذلك اختبارات المستوى الرابع ذاتية القيادة بالكامل منذ الربع الثاني من العام — حيث تكمل كل مركبة ما يصل إلى 20 رحلة خلال نوبة عمل مدتها 12 ساعة. ويشكل أسطول Uber–WeRide الآن أكبر شبكة روبوتية تجارية لسيارات الأجرة في الشرق الأوسط، حيث يغطي ما يقرب من 50% من المنطقة الأساسية لأبوظبي.
وعلى الرغم من التصريح، أكد جردانة أن الإطلاق سيكون تدريجياً. "لن تكون [جميع الرحلات ذاتية] على الفور. ستتوسع تدريجياً. ستبدأ بجزء من الأسطول، وربما جغرافيا محدودة أيضاً، ثم سيتوسع ذلك بمرور الوقت."
في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات ذات الإمكانية الذاتية (مع سائقي أمان) على تطبيق "أوبر" في جزيرة ياس، ومطار أبوظبي، وجزيرة الماريه، حيث يقوم نظام "أوبر" تلقائياً بتعيين مركبة ذاتية القيادة عندما يقع كل من نقطتي الالتقاء والنزول داخل المناطق المحددة لـ WeRide.
أظهرت الرحلة مدى ترابط السلامة بالنظام. رفضت السيارة أن تبدأ حتى تم ربط أحزمة الأمان. أدى فتح الباب أثناء الرحلة إلى توقف تلقائي. ومن المستحيل تقنياً التدخين داخل السيارة — أي محاولة تجبر المركبة على التوقف.
أوضح جردانة: "إذا احتاجت السيارة للمساعدة، فسوف تتوقف جانباً". وتظل فرق الدعم جاهزة في مكان قريب، ويراقب مركز عمليات عن بُعد كل مركبة — رغم تأكيده على أنه لا يمكن لأي إنسان قيادتها من مسافة بعيدة. "القيادة عن بُعد غير موجودة في الواقع... زمن الاستجابة سيكون خطيراً."
وذكر أن الوعد الأكبر يكمن في إزالة خطر الخطأ البشري تماماً. وأوضح: "المركبات الذاتية لا تتعب. ولا تشتت انتباهها."
ومع إصدار اللائحة المطلوبة الآن، ستسمح أبوظبي قريباً للمقيمين بحجز هذه الرحلة الموجهة ذاتياً مباشرة عبر تطبيق "أوبر". وبينما سيستمر السائقون البشريون والذاتيون في "النمو جنباً إلى جنب"، كما قال جردانة، فإن هذه الرحلة الهادئة والموجهة ذاتياً تقدم إشارة واضحة لما ستصبح عليه التنقلات في العاصمة.