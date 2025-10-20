مقتل شخصين بانزلاق طائرة شحن تابعة لـ«الإمارات للشحن الجوي» في مطار هونغ كونغ

تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة "الإمارات للشحن الجوي" أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي فجر الإثنين، بعدما انزلقت عن المدرج وسقطت في البحر، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب السلطات المحلية.

وذكرت إدارة مطار هونغ كونغ أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747 وتشغلها شركة الطيران التركية "آكت" لصالح "الإمارات للشحن الجوي"، كانت قادمة من مطار آل مكتوم في دبي في رحلة رقم (EK9788)، عندما انحرفت عن المدرج الشمالي أثناء عملية الهبوط حوالي الساعة 3:50 فجرًا بالتوقيت المحلي (19:50 بتوقيت غرينتش مساء الأحد).

وأظهرت الصور الملتقطة بعد الحادث الطائرة غارقة جزئيًا في مياه البحر قرب الجدار البحري المحيط بالمطار، مع انتشار معدات الإنقاذ حولها، وقد انفصلت مقدمتها ومؤخرتها عن جسمها الرئيسي.

وأكدت إدارة المطار أن الطيارين الأربعة الذين كانوا على متن الرحلة تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى، بينما لقي شخصان كانا داخل مركبة أرضية بالقرب من المدرج مصرعهما بعد أن اصطدمت بها الطائرة خلال انحرافها.