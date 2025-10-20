مقتل شخصين بانزلاق طائرة شحن تابعة لـ«الإمارات للشحن الجوي» في مطار هونغ كونغ

تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة "الإمارات للشحن الجوي" أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي فجر الإثنين، بعدما انزلقت عن المدرج وسقطت في البحر، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب السلطات المحلية.
وذكرت إدارة مطار هونغ كونغ أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747 وتشغلها شركة الطيران التركية "آكت" لصالح "الإمارات للشحن الجوي"، كانت قادمة من مطار آل مكتوم في دبي في رحلة رقم (EK9788)، عندما انحرفت عن المدرج الشمالي أثناء عملية الهبوط حوالي الساعة 3:50 فجرًا بالتوقيت المحلي (19:50 بتوقيت غرينتش مساء الأحد).
وأظهرت الصور الملتقطة بعد الحادث الطائرة غارقة جزئيًا في مياه البحر قرب الجدار البحري المحيط بالمطار، مع انتشار معدات الإنقاذ حولها، وقد انفصلت مقدمتها ومؤخرتها عن جسمها الرئيسي.
وأكدت إدارة المطار أن الطيارين الأربعة الذين كانوا على متن الرحلة تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى، بينما لقي شخصان كانا داخل مركبة أرضية بالقرب من المدرج مصرعهما بعد أن اصطدمت بها الطائرة خلال انحرافها.
وأوضحت إدارة الطيران المدني في هونغ كونغ في بيانها أن الطائرة "خرجت عن مسار المدرج الشمالي بعد الهبوط وسقطت في البحر"، مشيرة إلى أن العاملين اللذين كانا في المركبة "سقطا في البحر وتم انتشالهما لاحقًا".
وأعلنت السلطات إغلاق المدرج الشمالي للمطار مؤقتًا وهو أحد أكثر مطارات الشحن ازدحامًا في العالم، بينما تستمر العمليات في المدرجين الجنوبي والأوسط.
وقالت شركة "الإمارات" في بيان إن الطائرة المتضررة كانت مستأجرة وفق نظام التشغيل المشترك (الاستئجار الرطب) من شركة ACT التركية، وأكدت أن "الطاقم بخير، وأنه لم يكن هناك أي شحنة على متن الرحلة."
ووفق مواقع تتبع الرحلات الجوية، فإن الطائرة المنكوبة، المسجلة برقم (TC-ACF)، يبلغ عمرها 32 عامًا، وكانت قد خدمت سابقًا كطائرة ركاب قبل تحويلها إلى طائرة شحن.
وتولت هيئة التحقيق في حوادث الطيران في هونغ كونغ إدارة التحقيق بالتعاون مع السلطات المحلية وشركة "الإمارات" و"آكت للطيران"، لتحديد الأسباب التي أدت إلى الحادث الذي وُصف بأنه من أخطر حوادث الشحن في السنوات الأخيرة.
وواصلت فرق الإنقاذ والشرطة البحرية عمليات البحث في البحر حول موقع الحادث لتأمين الطائرة وانتشال أي حطام محتمل. ولم تُعرف بعد الأسباب الدقيقة وراء الانحراف المفاجئ للطائرة أثناء هبوطها، حيث تُرجح بعض المصادر الأولية احتمال تعرضها لانزلاق على المدرج أو عطل فني مفاجئ في أجهزة التحكم أثناء الهبوط.