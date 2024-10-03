معلومات دقيقة تمنح ركاب حافلات دبي تجربة متميزة
سيتمكن ركاب الحافلات في دبي الآن من التخطيط لرحلاتهم بشكل أفضل بعد أن تعاونت هيئة الطرق والمواصلات مع مزود بيانات النقل الأمريكي "سويفتلي" Swiftly لتحسين دقة نظام معلومات الركاب في الوقت الفعلي (RTPI) التابع لهيئة النقل.
وسيتمكن الركاب من الوصول إلى مواقع الحافلات في الوقت الفعلي، ومعلومات المرور، والتأخيرات وانقطاعات الخدمة على تطبيقات ذكية متعددة، بما في ذلك تطبيق "سهيل" التابع لهيئة الطرق والمواصلات ومنصات Journey Planner التابعة لجهات خارجية.
وتعني التحسينات أن الركاب سيكونون قادرين على تخطيط جدولهم الزمني وفقًا لذلك من خلال معرفة الوقت المحدد للوصول إلى محطة الحافلات، وتجنب الانتظار لفترة طويلة، وكذلك مساعدتهم على تجنب تفويت الحافلة. وتستفيد المنصة من تقنيات البيانات الضخمة المتقدمة لتحسين توقعات وصول الحافلات.
وقال أحمد بهروزيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تهدف شراكتنا مع سويفتلي إلى تحسين وعي العملاء بمواقع الحافلات في الوقت الفعلي وأي تأخير محتمل بسبب ظروف المرور أو الحوادث أو العوامل الخارجية الأخرى. ومن خلال الاستفادة من الحلول القائمة على البيانات الضخمة، سيوفر هذا التعاون تنبؤات أكثر دقة لوصول الحافلات، مما يضمن معرفة الركاب بالضبط متى يصلون إلى محطة الحافلات، ومساعدتهم على تجنب تفويت الحافلة أو الانتظار لفترة طويلة".
وقال "جوناثان سيمكين"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سويفتلي: "نحن سعداء بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي للمساعدة في تحسين تجربة الركاب وتمكين الموظفين من استخدام الأدوات الحديثة التي تمكنهم من التعاون بكفاءة وفعالية أكبر. وقد أسفرت الشراكة بالفعل عن نتائج كبيرة - تحسن بنسبة 24% في دقة الوقت المقدر للوصول (ETA)، مما يعني أن المزيد من الركاب سيستقلون حافلاتهم ويحظون بتجربة سلسة مع خدمة هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
"وهذه مجرد البداية. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق عملنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وعلى نطاق أوسع في المنطقة لتحسين تجربة الركاب لملايين الركاب".