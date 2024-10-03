معلومات دقيقة تمنح ركاب حافلات دبي تجربة متميزة

وسيتمكن الركاب من الوصول إلى مواقع الحافلات في الوقت الفعلي، ومعلومات المرور، والتأخيرات وانقطاعات الخدمة على تطبيقات ذكية متعددة، بما في ذلك تطبيق "سهيل" التابع لهيئة الطرق والمواصلات ومنصات Journey Planner التابعة لجهات خارجية.

وتعني التحسينات أن الركاب سيكونون قادرين على تخطيط جدولهم الزمني وفقًا لذلك من خلال معرفة الوقت المحدد للوصول إلى محطة الحافلات، وتجنب الانتظار لفترة طويلة، وكذلك مساعدتهم على تجنب تفويت الحافلة. وتستفيد المنصة من تقنيات البيانات الضخمة المتقدمة لتحسين توقعات وصول الحافلات.