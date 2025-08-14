النقل

مشروع قطار الاتحاد: إغلاق الطرق الرابطة بين شارع مليحة و"دائري الشارقة"

تم الإعلان عن إغلاق آخر في الشارقة للمساعدة في المرحلة الثانية من المشروع
من المتوقع أن يعزز مشروع السكك الحديدية التابع للاتحاد من إمكانات الاستثمار في كل من أبوظبي ورأس الخيمة بشكل كبير من خلال تسهيل السفر السلس بين هاتين الإماراتين ودبي.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الخميس، عن إغلاق مؤقت آخر للطرق ضمن مشروع قطار الاتحاد. وسيتم إغلاق الطرق الواصلة بين شارع مليحة وطريق الشارقة الدائري، بالقرب من جسر الجامعة، كجزء من المرحلة الثانية من المشروع.

يبدأ إغلاق الطريق يوم الجمعة 15 أغسطس. وطلبت الهيئة من السائقين استخدام طرق بديلة واتباع تعليمات السلامة المرورية.

ومن المتوقع أن تدخل شبكة الاتحاد للقطارات الخدمة في عام 2026، وقد تم بالفعل تأكيد إنشاء محطتين في الوقت الذي يترقب فيه السكان هذا المشروع الضخم للبنية التحتية الذي سيربط جميع الإمارات، ويمتد إلى دول الخليج المجاورة.

وفي وقت سابق، أغلقت السلطات طريقًا من 9 إلى 11 أغسطس. وكانت الطرق المتأثرة هي طريق الجامعة وطريق الموزع باتجاه الشارقة عند جسر البادي.

