مشاريع الطرق الكبرى تقلل الازدحام المروري وتضيف مئات المواقف في دبي

هل لاحظت أعمال الطرق حول مسكنك أو مكان عملك في دبي؟
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة عن إنجازها أعمال طرق في منطقتين، هما الخوانيج 2 (حي التسامح) ومنطقة جبل علي الصناعية 1، وتُجري حاليًا المزيد من الأعمال في ست مناطق سكنية، هي ند الشبا 1 و3 و4، والعوير 1، ووادي العمردي، والورقاء.
ويبلغ الطول الإجمالي للطرق في المناطق الثماني 103 كيلومترات.
أكد معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مشاريع الطرق تهدف إلى تلبية احتياجات النمو السكاني المتنامي في دبي، وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن المشروع سيُحسّن الإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، كما سيُخفّض من الازدحام المروري.
وأضاف الطاير أن المشروع المنجز في منطقة الخوانيج الثانية (برنامج الشيخ زايد للإسكان - حي التسامح) شمل إنشاء ستة كيلومترات من الطرق الداخلية، إلى جانب وصلات مع شارع عمّان والطرق المحيطة.
لقد وفر هذا المشروع للمجتمع 765 موقفًا للسيارات على جانب الطريق، و178 عمود إنارة، ومسارًا مخصصًا للدراجات.
شمل مشروع الطرق الداخلية المُنجز في منطقة جبل علي الصناعية الأولى إنشاء وصيانة 27 كيلومترًا من الطرق، وتحويل الدوار الواقع عند تقاطع شارع الخيل الأول مع شارع 23 إلى تقاطع مُدار بإشارات ضوئية لتحسين انسيابية الحركة المرورية. كما شمل المشروع إنشاء سبعة دوارات جديدة في المنطقة، بهدف تحسين كفاءة الطرق التي تستخدمها المركبات الثقيلة، وتحسين السلامة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية لاستيعاب 3000 مركبة في الساعة لكل طريق. كما تضمن المشروع تركيب 42 كيلومترًا من إنارة الطرق.
وأوضح الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تُنفّذ حاليًا أعمال طرق داخلية في ست مناطق سكنية لتسهيل حركة السكان. ففي منطقة العوير 1، تشمل الأعمال 16.5 كيلومترًا من الطرق الداخلية، منها خمسة كيلومترات تقع ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. كما يتضمن المشروع طريقًا بطول 7.5 كيلومترات يربط شارع الإمارات بمنطقة العوير 1، ويوفر مسارين في كل اتجاه، مع تقاطعات ودوارات وحركة دوران للخلف بالقرب من شارع الإمارات لربط المشروع السكني بالطريق الرئيسي.
سيُضاعف تطوير نقاط الدخول والخروج الجديدة الطاقة الاستيعابية للطرق في المنطقة من 1500 إلى 3000 مركبة في الساعة، أي بزيادة قدرها 100%. ويشمل المشروع أيضًا إنشاء مسار إضافي بطول 4 كيلومترات على شارع الإمارات، يمتد من مدخل العوير 1 إلى حدود الشارقة، بسرعة قصوى تبلغ 110 كم/ساعة، وسعة استيعابية تبلغ 2000 مركبة في الساعة. سيُحسّن هذا المسار الجديد انسيابية الحركة المرورية، ويزيد الطاقة الاستيعابية لشارع الإمارات بنسبة 16%. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2026.
يشمل مشروع الطرق الداخلية في ند الشبا 1 و3 و4 إنشاء طرق جديدة، وربط طرق إضافية، ومسارات للدراجات الهوائية، وأعمال تشجير وتجميل. كما يتضمن المشروع تحسينات على الطرق القائمة، وأرصفة للمشاة، ومواقف للسيارات بالقرب من المرافق المجتمعية الرئيسية، مثل المدارس ومراكز التسوق والمساجد والحدائق.
يبلغ إجمالي طول الطرق في المناطق الثلاث 32 كيلومترًا، منها 15 كيلومترًا من ممرات المشاة والدراجات. ومن المتوقع اكتمال مشروع ند الشبا 1 بنهاية العام الجاري، بينما من المقرر اكتمال أعمال مشروعي ند الشبا 3 و4 في الربع الأول من عام 2027.
تُنجز هيئة الطرق والمواصلات أيضًا أعمال الطرق في منطقة الورقاء، والمقرر إنجازها نهاية العام الجاري. يشمل المشروع إنشاء مدخل ومخرج إضافيين إلى الورقاء مباشرةً من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتطوير شارع الورقاء 1، وتحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بمواصفات خاصة لتقليل الكثافة المرورية. كما تشمل الأعمال إنارة الشوارع ومواقف السيارات.
سيخدم المشروع أكثر من 350 ألف نسمة، وسيُسهّل عند اكتماله الدخول والخروج من وإلى المنطقة. كما سيزيد الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء 1 بنسبة 30%، ويختصر زمن التنقل بنسبة 80%، من 20 دقيقة إلى 3.5 دقائق فقط. بالإضافة إلى ذلك، سيختصر مسافة الرحلة من 5.7 كيلومتر إلى 1.5 كيلومتر.
يشمل مشروع الطرق في وادي العمردي 15 كيلومترًا من الطرق الجديدة، منها توسعة شارع طرابلس المقابل للمنطقة بطول 4 كيلومترات، و11 كيلومترًا من الطرق الداخلية. كما يتضمن المشروع أعمال رصف بطول 10 كيلومترات، وتركيب 405 أعمدة إنارة، وتوفير مواقف سيارات على جانبي الطريق تتسع لـ 1000 موقف على الطرق الداخلية.
سيخدم المشروع أكثر من 30 ألف نسمة، وسيزيد الطاقة الاستيعابية لمنافذ دخول وخروج المنطقة بنحو 3000 مركبة في الساعة، كما سيختصر مسافات التنقل من خمسة كيلومترات إلى كيلومتر واحد. ومن المتوقع اكتمال المشروع في الربع الثالث من عام 2026.