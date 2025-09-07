مشاريع الطرق الكبرى تقلل الازدحام المروري وتضيف مئات المواقف في دبي

سيُضاعف تطوير نقاط الدخول والخروج الجديدة الطاقة الاستيعابية للطرق في المنطقة من 1500 إلى 3000 مركبة في الساعة، أي بزيادة قدرها 100%. ويشمل المشروع أيضًا إنشاء مسار إضافي بطول 4 كيلومترات على شارع الإمارات، يمتد من مدخل العوير 1 إلى حدود الشارقة، بسرعة قصوى تبلغ 110 كم/ساعة، وسعة استيعابية تبلغ 2000 مركبة في الساعة. سيُحسّن هذا المسار الجديد انسيابية الحركة المرورية، ويزيد الطاقة الاستيعابية لشارع الإمارات بنسبة 16%. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2026.