مستقبل التنقل يبدأ من دبي.. افتتاح مركز عمليات المركبات الذكية

تم افتتاح منشأة بايدو أبولو جو — وهو أول مركز من نوعه خارج الصين — من قبل مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويونبينغ وانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بايدو.

يمتد المركز على مساحة 2000 متر مربع، وهو مصمم كمركز شامل لإدارة موارد البنية التحتية والخدمات والتطبيقات القائمة على الإنترنت، بالإضافة إلى غرفة محاكاة وغرفة تدريب ومركز عمليات وصيانة. في يوليو من العام الماضي، حصلت الشركة على أول تصريح لتجربة القيادة الذاتية في دبي لإجراء تجارب تشغيلية للمركبات ذاتية القيادة. منذ أغسطس، كانت أكثر من 50 مركبة RT6 ذاتية القيادة تتنقل على الطرق المخصصة في الإمارة كجزء من التجارب التشغيلية. من المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في الربع الأول من عام 2026.