مستقبل التنقل يبدأ من دبي.. افتتاح مركز عمليات المركبات الذكية

في خطوة كبيرة نحو القيادة الذاتية في الإمارات، تم افتتاح مركز عمليات وتحكم للمركبات ذاتية القيادة هو الأول من نوعه في مجمع دبي للعلوم. منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تصريحًا لشركة "بايدو أبولو جو" الصينية، وهو الأول من نوعه في دبي، مما يسمح للشركة بإجراء تجارب على المركبات ذاتية القيادة بالكامل على الطرق العامة المخصصة دون وجود سائق أمان خلف المقود.
تم افتتاح منشأة بايدو أبولو جو — وهو أول مركز من نوعه خارج الصين — من قبل مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويونبينغ وانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بايدو.
يمتد المركز على مساحة 2000 متر مربع، وهو مصمم كمركز شامل لإدارة موارد البنية التحتية والخدمات والتطبيقات القائمة على الإنترنت، بالإضافة إلى غرفة محاكاة وغرفة تدريب ومركز عمليات وصيانة. في يوليو من العام الماضي، حصلت الشركة على أول تصريح لتجربة القيادة الذاتية في دبي لإجراء تجارب تشغيلية للمركبات ذاتية القيادة. منذ أغسطس، كانت أكثر من 50 مركبة RT6 ذاتية القيادة تتنقل على الطرق المخصصة في الإمارة كجزء من التجارب التشغيلية. من المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في الربع الأول من عام 2026.
مصمم كمركز متكامل بالكامل للمركبات ذاتية القيادة، سيقوم المركز بدمج البنية التحتية الذكية للطرق ومرافق الشحن والصيانة والتقنيات ذات الصلة. تخطط أبولو جو لتوسيع أسطولها من المركبات ذاتية القيادة في دبي ليشمل أكثر من 1000 مركبة في السنوات القادمة.
سيشرف المركز على العمليات اليومية للمركبات، بما في ذلك الصيانة الدورية والشحن وتحديثات البرمجيات والفحوصات وإدارة المركبات بشكل عام. سيكون أيضًا مسؤولاً عن صيانة الأجزاء والمعدات المستخدمة للمركبات التجريبية، بالإضافة إلى دعم اختبارات السلامة وضمان الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات التشغيلية. سيساعد أيضًا سائقي الأمان في أداء مهامهم من خلال دعم التحضير للاختبارات والتدريب على السلامة وإدارة المعدات والعمليات المكتبية اليومية.
وفقًا للطاير، يعكس افتتاح المركز الثقة في البيئة التنظيمية المتقدمة لدبي واستعداد بنيتها التحتية الذكية. وقال: "إصدار هيئة الطرق والمواصلات لأول تصريح في دبي لتجارب التشغيل الذاتية بالكامل بدون سائق أمان يمثل إنجازًا نوعيًا"، مضيفًا أن هذه الخطوة تدعم الابتكار وتعزز الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة.
قال: "يشكل التعاون مع بايدو أبولو جو جزءًا من رؤية هيئة الطرق والمواصلات لتوسيع حلول التنقل المستقبلية وتعزيز نشر المركبات الذاتية القيادة عبر خدمات التاكسي وطلب الركوب". ووفقًا له، سيتم تحويل دبي إلى "مختبر عالمي" لتقنيات النقل المستقبلية.
تمتلك أبولو جو سجلًا لا تشوبه شائبة عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا القيادة الذاتية الرائدة في الصناعة والخبرة التشغيلية المثبتة في العالم الحقيقي. كواحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تقديم خدمات طلب الركوب الذاتية، قطعت مركبات الشركة أكثر من 240 مليون كيلومتر في التشغيل الذاتي، بما في ذلك أكثر من 140 مليون كيلومتر تم إكمالها في وضع القيادة الذاتية بالكامل بدون سائق بشري.
مع وجود عالمي يمتد إلى 22 مدينة، تجاوز حجم الرحلات الأسبوعية للمنصة 250,000 رحلة، بينما تجاوزت الرحلات المكتملة التراكمية 17 مليون رحلة اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025.
وفقًا لليانغ تشانغ، المدير العام لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بايدو أبولو، تقوم الشركة بإنشاء "أساس قوي" لتوطين عملياتها في المنطقة. وقال: "[سنعمل] بشكل وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتقديم حلول تنقل ذاتية القيادة آمنة وفعالة ومستدامة لسكان الإمارة".
