مستقبل التنقل في دبي: سيارات طائرة وسكوترات هوائية في معرض جيتكس
تخيل أنك تقود سيارتك على الطريق ثم تحلق فوق خور دبي دون المرور عبر بوابة سالك. قد يصبح هذا الخيال حقيقة بحلول عام 2030، وذلك بفضل النموذج الأولي للسيارة الطائرة، "Xpeng Aeroht"، المعروضة في جناح "إي آند" خلال معرض جيتكس للتكنولوجيا في دبي الذي انطلق يوم الاثنين.
وقال "فينجتنج تانج"، المتحدث باسم الشركة: "هذا النموذج الأولي سيكون متاحاً للبيع في عام 2030. ستبدو السيارة مثل سيارة رياضية عادية، مع مراوح مخفية بذكاء. وفي وضع الطيران، ستنكشف المراوح، وستتراجع عجلة القيادة، ويمكن التحكم في السيارة باستخدام عصا التحكم".
تعمل هذه المركبة ذات المقعدين بالكهرباء، ويمكنها الإقلاع عمودياً إلى ارتفاعات تصل إلى 1000 متر.
وبحسب الشركة فإن "Modular Flying Car" - وهي مركبة أخرى من إنتاج الشركة - هي أول مركبة طائرة قابلة للقيادة والطيران في العالم. تم تصميم المركبة الجوية بحيث تتناسب مع المركبة الأرضية ويمكن إخراجها عندما يكون الراكب جاهزاً للطيران - مما يسمح للركاب بالتبديل بين القيادة والطيران بسهولة.
سكوتر هوائي
كان السكوتر الهوائي أحادي المقعد من المركبات الأخرى المعروضة في جناح "إي آند". تم إنتاج السكوتر الهوائي من قبل شركة "زاباتا" الفرنسية التي تشتهر بألواح الطيران، وهو متاح للطلب المسبق وسيتم تسليمه بحلول عام 2025.
وقال متحدث باسم الشركة: "في الوقت الحالي، تم تصميمه لأغراض ترفيهية فقط. سيتمكن الأشخاص من الذهاب إلى مركز طيران والتحليق بالدراجة الهوائية فوق طرق ذات مناظر خلابة. كما سيتمكنون من شرائها واستخدامها في الأماكن المعتمدة".
وأضاف المتحدث أن الشركة تتطلع إلى توسيع نطاقها لأغراض التنقل في المستقبل القريب. وقال: "نأمل إطلاقها لتستخدم مثل سيارة الأجرة، لكننا ما زلنا في محادثات مع السلطات حول جدوى ذلك". "إذا نجح الأمر، فسننظر في أمر إعادة بناء السكوتر لتستوعب أكثر من شخص واحد".