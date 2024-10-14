مستقبل التنقل في دبي: سيارات طائرة وسكوترات هوائية في معرض جيتكس

وأضاف المتحدث أن الشركة تتطلع إلى توسيع نطاقها لأغراض التنقل في المستقبل القريب. وقال: "نأمل إطلاقها لتستخدم مثل سيارة الأجرة، لكننا ما زلنا في محادثات مع السلطات حول جدوى ذلك". "إذا نجح الأمر، فسننظر في أمر إعادة بناء السكوتر لتستوعب أكثر من شخص واحد".