مستقبل التنقل في دبي: سرعة فائقة.. وذكاء بلا حدود

قال خبير مروري إماراتي إن أنظمة النقل الجديدة في دبي قد تساعد في تقليل الازدحام عبر استبدال العديد من رحلات السيارات القصيرة، خاصة في المناطق المكتظة مثل "وسط المدينة" ، ومركز دبي المالي العالمي ، والقوز، والمنطقة المحيطة بـ "مول الإمارات".

وأوضح الدكتور مصطفى الداه، خبير السلامة المرورية والطرق، أن الزحام المروري ليس نتيجة للنمو السكاني فحسب، بل هو نتيجة لطريقة سفر الناس يومياً؛ إذ لا يزال العديد من السكان يعتمدون على السيارات حتى في الرحلات القصيرة، مما يزيد الضغط على الطرق خلال ساعات الذروة.

وقال الدكتور الداه: "حركة المركبات هي نتيجة مباشرة لتوقف الناس عن المشي. في الماضي كان لدينا الخيول والجمال، واليوم لدينا السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية والسكوتر الكهربائي. لقد نمت مدينتنا لتتحول إلى مراكز سكانية مختلفة، ويضطر معظم الناس لقطع مسافات طويلة يومياً للوصول إلى العمل".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه دبي عن مشاريع نقل جديدة تهدف إلى تخفيف الازدحام في المناطق الحيوية خلال القمة العالمية للحكومات. وتشمل هذه المشاريع أنظمة تنقل فائقة السرعة تحت الأرض في المناطق المركزية، وأنظمة ذاتية القيادة للتعامل مع الرحلات القصيرة (رحلات الميل الأخير) بين محطات المترو والوجهات القريبة، بهدف تقليل الاعتماد على السيارات خلال ساعات الذروة.