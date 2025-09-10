مسار جديد على شارع "الشيخ زايد" لتخفيف الازدحام المروري في دبي
تم توسعة شارع الشيخ زايد في دبي بالقرب من مخرج أم الشيف لتقليل الازدحام المروري وزيادة سهولة التنقل.
وشمل المشروع، الذي نفذته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توسيع مسافة 700 متر من هذا الطريق الحيوي. وارتقى التحديث بعدد المسارات من ستة إلى سبعة، ما زاد قدرته الاستيعابية بنسبة 16 في المئة ليسمح بمرور ما يصل إلى 14 ألف مركبة في الساعة.
يُعد شارع الشيخ زايد أحد أهم وأكثر الطرق السريعة ازدحامًا في دبي بفضل موقعه الاستراتيجي. فهو بمثابة ممر اقتصادي حيوي، تحيط به المجمعات السكنية والمدارس والمعالم التجارية والمالية البارزة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وبرج خليفة ودبي مول.
وقد تمت إضافة المسار الجديد بهدف تحسين انسيابية حركة المرور للمركبات القادمة من أبوظبي قرب مخرج شارع أم الشيف، عبر إزالة نقاط التداخل عند تقاطع أم الشيف، وهو من المناطق المعروفة بازدحامها المروري خلال ساعات الذروة المسائية. ومن المتوقع أن يسهم التحديث في تقليل زمن الرحلات وزيادة السلامة من خلال خفض الكثافة المرورية لمستخدمي الطريق.
ويعد هذا المشروع واحداً من عدة مشاريع أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات لدعم انسيابية حركة المرور في مختلف أنحاء دبي.