مسار جديد على شارع "الشيخ زايد" لتخفيف الازدحام المروري في دبي

وشمل المشروع، الذي نفذته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توسيع مسافة 700 متر من هذا الطريق الحيوي. وارتقى التحديث بعدد المسارات من ستة إلى سبعة، ما زاد قدرته الاستيعابية بنسبة 16 في المئة ليسمح بمرور ما يصل إلى 14 ألف مركبة في الساعة.